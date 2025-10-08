Bloomberg: Роналду став першим футболістом-мільярдером

Криштіану Роналду став першим футболістом у світі, чиї статки перевищили $1 млрд, про це пише Bloomberg.

Статки Роналду нині оцінюються у $1,4 млрд, згідно з Bloomberg Billionaires Index. Це зробило 40-річного португальця першим футболістом, який досяг такого фінансового рівня.

У червні Роналду продовжив контракт з ер-ріядським "Аль-Насром". За інформацією видання, угода коштує понад $400 млн.

Коли португалець приєднався до порівняно невідомого клубу, він заявив, що шукає нових викликів після того, як "виграв усе" в Європі. Цей трансфер приніс йому один із найбільших контрактів в історії футболу та найвищу середньорічну зарплату серед спортсменів.

За період із 2002 до 2023 року Роналду заробив понад $550 млн. Додатково він підписав десятирічний контракт із Nike майже на $18 млн щорічно та інші рекламні угоди з брендами на кшталт Armani та Castrol, що принесли понад $175 млн.

Для порівняння: Мессі заробив понад $600 млн за свою кар'єру, але його гарантована зарплата за останні два сезони становить лише близько десятої частини доходів Роналду за той самий період.

Роналду має різноманітні бізнеси, включно з брендом CR7, мережею готелів, спортзалами та медіагрупою.