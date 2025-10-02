Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок перевищив $500 млрд

13:35 02.10.2025 |

Бізнес

 

Станом на середу Ілон Маск став не тільки найбагатшою людиною світу, але й першим, кому вдалося заробити $500 млрд.

Цей показних тимчасово зафіксував Forbes у своєму рейтингу найбагатших людей у середу, 1 жовтня. Станом на зараз статки Маска в ньому трохи нижчі - $499,1 млрд. Лише у грудні минулого року власник Tesla та SpaceX був першим, хто заробив $400 млрд. Можна констатувати, що наразі Ілон Маск пройшов вже пів шляху до першого в історії особистого трильйона.

Співзасновник Oracle Ларрі Еллісон, котрий ненадовго став найбагатшою людиною у вересні, зараз відстає від Маска майже на $150 млрд ($350,7 млрд). Марк Цукерберг посів третє місце з $245,8 млрд, четверте - за Джеффом Безосом, засновником Amazon, в якого є $233,5 млрд. П'яте та шосте місця посідають співзасновники Google Ларрі Пейдж ($203,7 млрд) та Сергій Брін ($189 млрд).

Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок перевищив $500 млрд

 Топ-6 мільярдерів Forbes

Перевищенню Маском психологічної позначки сприяло зростання акцій Tesla у середу. Додаткові 4% їхньої вартості дали власнику $9,3 млрд. Видання зазначає, що ціна акцій виробника електромобілів зросла майже вдвічі з того часу, як Маск вперше оголосив у квітні, що він піде з посади голови Департаменту ефективності уряду (DOGE) та присвятить час Tesla. Його частка в компанії наразі становить близько $190 млрд.

Нагадаємо, у вересні рада директорів Tesla запропонувала новий рекордний пакет платні для Маска, котрий може додати йому акції на суму до $1 трлн, якщо компанія досягне "марсіанських" показників ефективності. Зокрема, для цього потрібне збільшення ринкової капіталізації більш ніж у вісім разів протягом 10 років. Інша компанія мультимільярдера, SpaceX, у серпні оцінювалася на $168 млрд. Також Маск володіє xAI Holdings (xAI + X). В угоді об'єднана компанія оцінювалася у $113 млрд, Маск володіє приблизно 53% її акцій, на $60 млрд.

Ще у 2020 році Ілон Маск мав "лише" $24,6 млрд. П'ятою людиною, котра перетнула межу $100 млрд, у тому ж році його зробило стрімке зростання Tesla. Вперше він став найбагатшою людиною у світі в січні 2021 року, з майже в $190 млрд. Ілон Маск балансує на межі у багатьох аспектах, але безперечно, вміє заробляти гроші та виводити бізнеси зі скрути (втім, як і заводити їх туди). Тому його трильйон у найближчі роки не здається чимось недосяжним.
За матеріалами: ITC.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9623  0,08 0,20 41,4700  0,04 0,10
EUR 48,1884  0,12 0,24 48,8255  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2950  0,08 0,18 41,3050  0,05 0,13
EUR 48,5000  0,06 0,12 48,5300  0,05 0,10

