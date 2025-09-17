Авторизация

Розробник ChatGPT розповів про професії, які ймовірно замінить ШІ

09:40 17.09.2025

Бізнес

 

Штучний інтелект (ШІ) може позбавити роботи частину працівників, насамперед у телефонній та онлайн-підтримці.

Про це гендиректор OpenAI Сем Альтман розповів в інтерв'ю популярному американському подкастеру Такеру Карсону.

Водночас є сфери, де вирішальними лишаються "людський контакт і глибокий зв'язок" - наприклад, у медсестер, зауважив Альтман. Щодо програмістів, на його думку, ШІ підсилить їхні можливості й потенційно підвищить зарплати.

Альтман наголосив, що попит на програмне забезпечення і розробників виявився більшим, ніж ринок міг забезпечити. На горизонті 5-10 років він утримався від точних прогнозів, зауваживши, що зникнення частини професій супроводжуватиметься появою нових. Як приклад він згадав дослідження, згідно з яким половина робочих місць трансформується кожні 75 років.

Під час розмови обговорювалися також теми релігії, моралі, приватності та військового використання ChatGPT. Відповідаючи на запитання про допустимість застосування системи для ухвалення рішень щодо вбивства людей, Альтман порівняв ШІ з інструментами подвійного призначення й наголосив на важливості усвідомлення наслідків. Він визнав, що військові вже користуються ChatGPT для порад у роботі.

Раніше повідомлялось, що OpenAI офіційно представила нову флагманську модель GPT-5 і почала поетапно надавати її усім користувачам ChatGPT та розробникам через АРІ.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

