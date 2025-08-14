Авторизация

Через ШІ-шахрайство техгіганти змушені повертатися до особистих співбесід

13:06 14.08.2025 |

Бізнес, Новини IT

 

Все більше IT-компаній повертаються до особистих зустрічей, щоб протистояти ШІ-шахрайству з боку кандидатів, які прагнуть отримати роботу в цих компаніях.

Як повідомляє The Wall Street Journal, штучний інтелект настільки опанував процес пошуку роботи, що роботодавці вдаються до ретро-прийому - особистої співбесіди.

Зазначається, що в останні роки віртуальні співбесіди стали новою нормою при наймі співробітників. Це зумовлено зростанням популярності дистанційної роботи і прагненням компаній прискорити процес найму. За словами рекрутерів, проблема в тому, що все більше кандидатів використовують ШІ-інструменти для шахрайства.

Також у деяких випадках шахраї з підтримкою штучного інтелекту видають себе за шукачів роботи з метою крадіжки даних або грошей після працевлаштування. Тому компанії реагують на це, повертаючись до старих методів.

Так, Cisco та McKinsey все частіше повертають або додають особисті зустрічі з кандидатами на різних етапах співбесіди. Компанія Google також повернула особисті співбесіди для деяких посад цього року, частково для того, щоб переконатися, що кандидати мають необхідні навички, наприклад, в галузі програмування.

"Ми обов'язково введемо хоча б один раунд особистих співбесід з людьми, щоб переконатися, що базові знання є", - заявив нещодавно CEO Google Сундар Пічаї.

Повідомляється, що співбесіди на посади інженерів та програмістів, які зазвичай пов'язані з написанням коду в режимі реального часу, стали однією з найсерйозніших проблем. Багато з цих співробітників, особливо у невеликих технологічних компаніях, працюють віддалено. Це і є однією з причин того, що процес співбесід став переважно віртуальним.

За словами рекрутерів, стало відносно легко використовувати ШІ-інструменти поза камерою для написання коду. Керуючий директор з підбору персоналу для IT-галузі у Coda Search/Staffing в Далласі Майк Кайл зазначив, що частка клієнтів-роботодавців, які запитують особисті співбесіди, зросла до 30% цього року з 5% у 2024 році.

Як відомо, нещодавно Федеральне бюро розслідувань США викрило шахрайство, в якому тисячі північнокорейців видавали себе за американців, щоб отримувати віддалену роботу та зарплату в американських технологічних компаніях.

Центральною фігурою розслідування став громадянин США Чженьсін "Денні" Ван із Нью-Джерсі, якого звинувачують у змові з метою шахрайства, відмиванні грошей та викраденні особистих даних. Його схема принесла режиму Північної Кореї $5 млн.

У опитуванні 3000 шукачів роботи, яке провела консалтингова група Gartner цього року, 6% заявили, що брали участь у шахрайстві на співбесіді, або видаючи себе за когось іншого, або залучаючи когось до їхнього підміни. Gartner прогнозує, що до 2028 року кожен четвертий профіль кандидата на роботу у світі буде підробленим.

Як ми писали раніше, одним із найвідоміших інструментів для отримання правильних відповідей під час співбесід є Interview Coder. Це стартап, створений 21-річним студентом Колумбійського університету Чунґіном "Роєм" Лі. Платформа допомагає кандидатам проходити співбесіди у таких компаніях, як Amazon, Meta та TikTok. Втім коли компанії дізнаються про шахрайство кандидатів завдяки ШІ, вони анулюють пропозиції про роботу. Чунґін "Рой" Лі, якого тепер можуть відрахувати з університету через дисциплінарні порушення, захищає свою розробку.
За матеріалами: mezha.media
 

