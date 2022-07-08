Мировой рынок услуг кибербезопасности достигнет $390 млрд

SkyQuest: Размер мирового рынка услуг кибербезопасности в 2020 году составлял 149,67 млрд долларов, и по прогнозам , к 2027 году он достигнет 304,91 млрд долларов при среднегодовом темпе роста 9,40%.

Общая стоимость киберпреступлений в мире оценивается примерно в $1 трлн, а к 2025 году ожидается увеличение до $10,5 трлн. в год. В данную сумму входят как прямые затраты - утечка данных, простои систем и восстановление, так и косвенные затраты, связанные с подрывом репутации, снижением производительности и потерей доверия клиентов. Средняя стоимость утечки данных на мировом рынке услуг кибербезопасности в настоящее время составляет около $92 млн, а каждый инцидент в среднем приводит к 9 часам простоя. Страхование кибербезопасности может помочь компенсировать некоторые из этих расходов, но оно по-прежнему является значительным бременем для предприятий любого размера.

В последние годы наблюдается заметный рост числа кибератак с самыми разными целями и мотивами. Эти атаки можно условно разделить на две категории: те, которые направлены на использование уязвимостей для получения финансовой выгоды, и те, которые мотивированы политическими или идеологическими целями. Самый распространенный вид атак на рынке услуг кибербезопасности направлен на кражу личной информации или денег. Хакеры часто атакуют платформы онлайн-банкинга или сайты электронной коммерции, чтобы украсть данные кредитной карты или учетные данные для входа. Такие виды атак становятся все более изощренными, и многие организации с трудом справляются с последними угрозами.

Еще один растущий тип кибератак - программы-вымогатели. Именно здесь хакеры шифруют файлы жертвы и требуют выкуп за их расшифровку. Это может быть особенно разрушительным для бизнеса, поскольку может привести к потере важных данных.

Растет число политических и идеологических кибератак. Мотивом таких атак может быть желание нарушить работу организации или правительства, или публично опозорить их. В некоторых случаях подобные атаки могут быть очень разрушительными.

По мере увеличения количества атак программ-вымогателей спрос на рынок услуг кибербезопасности растет

В 2018 году граждане США в совокупности потеряли около 11,3 миллиарда долларов в результате киберпреступлений. При этом программы-вымогатели занимали наибольшую долю рынка. По разным оценкам, количество кибератак, происходящих каждый день, составляет около 5 миллионов. Сюда входят как мелкие атаки, которые могут остаться незамеченными, так и крупномасштабные, способные вызвать серьезные сбои в работе. Учитывая обширность киберпространства и растущую зависимость частных лиц, предприятий и правительств от цифровых систем и устройств, вполне вероятно, что эта цифра продолжит расти в будущем.

К 2023 году ожидается 15,4 миллиона DDoS-атак

В последние несколько лет участились случаи DDOS-атак, поскольку они относительно просты в исполнении и могут быть очень разрушительными.

Фактически, в 2018 году было зарегистрировано более 7,9 миллиона атак, и ожидается, что к концу 2023 года их число вырастет до 15,4 миллиона

Компании сталкиваются с нехваткой квалифицированной рабочей силы

Анализ нехватки кадров, проведенный ISC в 2018 году, показал, что в 2017 году в мире было не заполнено 93 000 вакансий в сфере кибербезопасности, и ожидается, что к 2025 году это число вырастет до 5 миллионов. По данным того же исследования, только 20% организаций считают, что имеют необходимый персонал для защиты от сложных атак. Основной причиной такого дефицита кадров являются быстрые темпы изменений в ландшафте кибербезопасности. Технологии и методы атак постоянно развиваются, поэтому предприятиям сложно идти в ногу с новейшими угрозами. Проблема усугубляется еще и нехваткой людей с необходимыми навыками для удовлетворения спроса.

Есть ряд причин, по которым компании изо всех сил пытаются найти квалифицированных кандидатов на открытые вакансии. Во-первых, многие колледжи и университеты не предлагают надлежащего обучения кибербезопасности. Во-вторых, даже когда люди обладают необходимыми навыками, им часто не хватает реального опыта. И, наконец, многие талантливые профессионалы не хотят делать карьеру в области кибербезопасности из-за опасений по поводу профессионального выгорания или этических компромиссов.

Рост инцидентов и нехватка рабочей силы оказывают давление на нынешних специалистов по кибербезопасности

В последние годы количество кибератак резко возросло, и навыки, необходимые для защиты от этих атак, пользуются большим спросом. К сожалению, для удовлетворения этого спроса не хватает квалифицированных работников, и многие предприятия пытаются найти и удержать опытных специалистов на рынке услуг кибербезопасности.

Есть несколько факторов, которые способствовали нехватке специалистов. Во-первых, область кибербезопасности относительно новая и людей с опытом работы в этой сфере недостаточно. Во-вторых, многие люди, имеющие опыт работы в сфере кибербезопасности, не имеют формальной подготовки или образования в данной области. В-третьих, оплата труда на начальном уровне зачастую низкая, что затрудняет привлечение и удержание талантливых сотрудников. Кроме того, одной из основных причин нехватки профессионалов на рынке услуг кибербезопасности является недостаточная осведомленность о важности кибербезопасности. Многие люди не осознают риски, с которыми они сталкиваются в результате кибератак, и не осознают важность защиты своих данных.

Провайдеры на глобальном рынке услуг кибербезопасности используют все тактики для укрепления своего портфеля и предложений

В связи с ростом числа инцидентов в сфере кибербезопасности и нехваткой квалифицированных специалистов многие поставщики услуг ищут способы укрепить свой портфель и предложения.

В результате многие поставщики услуг обращаются к новым технологиям, которые помогают им лучше защитить своих клиентов. Например, искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение используются для более быстрого и эффективного обнаружения угроз и реагирования на них. Кроме того, поставщики услуг инвестируют в новые инструменты и процессы, помогающие им лучше понимать среду своих клиентов и выявлять потенциальные риски.

Помимо инвестиций в новые технологии, многие поставщики на рынке услуг кибербезопасности также заключают партнерства с другими компаниями или приобретают их. Это позволяет им расширить свой охват и предложить более комплексные услуги.