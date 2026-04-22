Новий генератор зображень від OpenAI навчився читати текст і шукати дані онлайн
15:30 22.04.2026 |
OpenAI почала розгортати нову версію генератора зображень ChatGPT Images 2 із підтримкою "мислення" - це дозволяє моделі використовувати веб-пошук для створення кількох зображень на основі одного запиту, пояснює The Verge.
В блозі OpenAI зазначається, що ChatGPT Images 2 навчився створювати складніші зображення, краще дотримуватися інструкцій, зберігати обрані деталі і правильно генерувати текст. Функції "мислення" доступні передплатникам ChatGPT Plus, Pro, Business і Enterprise. В цьому режимі генератор зображень може використовувати інформацію з інтернету, створювати візуальні пояснення на основі завантажених файлів і аналізувати структуру зображення перед генерацією.
ChatGPT Images 2.0 може створювати до восьми зображень одночасно в режимі "мислення", зберігаючи однакових персонажів, об'єкти та стиль у кожній сцені. В OpenAI вважають, що це спростить створення коміксів, серій графіки для соцмереж або дизайн-проєктів.
Водночас всі користувачі ChatGPT отримують оновлення, які дозволять генератору краще передавати ключові риси фотографій, а також працювати з піксель-артом, манґою, кінематографічними сценами та іншими стилями.
Сервіс в оновленій версії підтримує роздільну здатність до 2K і більше форматів зображень - від широких (3:1) до вертикальних (1:3). Також покращено генерацію тексту різними мовами: окрім англійської, суттєво підвищено якість японської, корейської, китайської, гінді та бенгальської.
Вперше OpenAI випустила ChatGPT Images торік з великим оновленням у грудні, яке пришвидшило генерацію та покращило редагування. Відтоді конкуренція лише посилюється з появою таких інструментів, як Nano Banana Pro від Google та MAI-Image-2 від Microsoft.
ChatGPT Images 2.0 доступний для всіх користувачів ChatGPT та Codex відсьогодні.
