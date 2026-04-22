Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Новий генератор зображень від OpenAI навчився читати текст і шукати дані онлайн

15:30 22.04.2026 |

Новини IT

OpenAI почала розгортати нову версію генератора зображень ChatGPT Images 2 із підтримкою "мислення" - це дозволяє моделі використовувати веб-пошук для створення кількох зображень на основі одного запиту, пояснює The Verge.

В блозі OpenAI зазначається, що ChatGPT Images 2 навчився створювати складніші зображення, краще дотримуватися інструкцій, зберігати обрані деталі і правильно генерувати текст. Функції "мислення" доступні передплатникам ChatGPT Plus, Pro, Business і Enterprise. В цьому режимі генератор зображень може використовувати інформацію з інтернету, створювати візуальні пояснення на основі завантажених файлів і аналізувати структуру зображення перед генерацією.

ChatGPT Images 2.0 може створювати до восьми зображень одночасно в режимі "мислення", зберігаючи однакових персонажів, об'єкти та стиль у кожній сцені. В OpenAI вважають, що це спростить створення коміксів, серій графіки для соцмереж або дизайн-проєктів.

Водночас всі користувачі ChatGPT отримують оновлення, які дозволять генератору краще передавати ключові риси фотографій, а також працювати з піксель-артом, манґою, кінематографічними сценами та іншими стилями.

Сервіс в оновленій версії підтримує роздільну здатність до 2K і більше форматів зображень - від широких (3:1) до вертикальних (1:3). Також покращено генерацію тексту різними мовами: окрім англійської, суттєво підвищено якість японської, корейської, китайської, гінді та бенгальської.

Вперше OpenAI випустила ChatGPT Images торік з великим оновленням у грудні, яке пришвидшило генерацію та покращило редагування. Відтоді конкуренція лише посилюється з появою таких інструментів, як Nano Banana Pro від Google та MAI-Image-2 від Microsoft.

ChatGPT Images 2.0 доступний для всіх користувачів ChatGPT та Codex відсьогодні.

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: OpenAI
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1160
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 51,9113
  0,0184
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6115  0,19 0,43 44,1989  0,20 0,46
EUR 51,3852  0,21 0,42 52,0693  0,30 0,57

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9000  0,00 0,00 43,9300  0,00 0,00
EUR 51,6703  0,01 0,02 51,6836  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес