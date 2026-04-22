Google надає 20 000 безплатних курсів з ШІ на Coursera для Україна: як подати заявку

Google відкрила нову хвилю безплатного навчання зі штучного інтелекту для українців. Йдеться про 20 тис. ліцензій на програму "Сертифікація Google із професійного використання ШІ" на платформі Coursera.





Зазначається, що за даними Gradus Research, вже 85% українців користуються ШІ. У Coursera додають, що навички роботи зі штучним інтелектом прямо впливають на дохід спеціалістів. Тому відповідні знання та навички будуть корисними для багатьох українців. Це вже третій етап програми. Раніше понад 10 000 українців отримали доступ до курсів.

Що входить у програму

Курс створили експерти Google. Він охоплює чотири ключові напрямки:

основи ШІ та принципи роботи

створення контенту, генерація ідей і тексти

аналіз даних

використання ШІ у розробці застосунків

У програмі доступні відразу 7 курсів. Один курс займає близько години, повний цикл - менше ніж 10 годин. Можна проходити матеріал у власному темпі або обирати окремі модулі. Навчання включає практичні завдання, які повторюють реальні робочі ситуації.

Учасники отримають безплатний доступ до курсу та сертифікати після його завершення. Програма також включає понад 20 практичних ШІ-проєктів.

Окремий бонус - 90 днів підписки на план Google AI Pro. Вона відкриває доступ до можливостей Google Gemini у Gmail, Документах і Таблицях, а також дає 5 ТБ хмарного сховища.

Вступний вебінар відбудеться 6 травня о 17:00. На ньому розкажуть, як застосовувати ШІ у роботі та повсякденному житті. До участі долучаться експерти й випускники попередніх потоків.

Як подати заявку

Реєстрація триває з 21 квітня до 25 травня. Доступ до навчання надають через партнерські організації, серед яких Український ветеранський фонд, Veteran Hub, Київська школа економіки (KSE), EdEra, ГО "Дівчата", Inscience та інші.

Першочергово відбиратимуть ветеранів, військових, їхні родини та жінок, які хочуть розвиватися у сфері технологій.

Щоб взяти участь в навчанні, потрібно, зайти на сайт програми, обрати партнерську організацію та заповнити форму на її сайті. Реєструватися безпосередньо на Coursera не потрібно - інструкції надішлють партнери. Навчання триватиме до середини липня. Кількість місць обмежена.