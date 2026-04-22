В Windows 11 можна обійтися без антивірусу — заява Microsoft
12:36 22.04.2026 |
У недавній публікації у блозі Microsoft офіційно заявила, що Microsoft Defender достатній для більшості користувачів і жодне додаткове антивірусне програмне забезпечення для Windows 11 не потрібне.
Microsoft стверджує:
"Windows 11 - "найбезпечніша Windows на сьогодні", і частково це пов'язано з "вбудованим антивірусним програмним забезпеченням, яке активне за замовчуванням, глибоко інтегроване в ОС і постійно оновлюється".
Йдеться, зокрема, про Microsoft Defender. Згідно з публікацією у блозі, Defender забезпечує достатній захист для більшості користувачів:
"Для багатьох користувачів Windows 11 Microsoft Defender Antivirus покриває повсякденні ризики без необхідності встановлення додаткового програмного забезпечення. Рішення щодо додавання стороннього антивірусу залежить від того, як ви використовуєте ПК і які функції для вас важливі".
Коротко кажучи, Defender достатній, якщо ви тримаєте увімкненими засоби захисту за замовчуванням, оновлюєте його та обережно ставитесь до всього, що завантажуєте з інтернету. Microsoft Defender Antivirus і SmartScreen захистять вас від шкідливих файлів і фішингових сайтів.
Однак Microsoft також визнає, що Defender може бути недостатнім для певних досвідчених користувачів - у такому разі стороннє антивірусне програмне забезпечення все ще є доброю ідеєю.
"Додатковий захист може знадобитися, якщо ви "керуєте кількома пристроями, користуєтесь пристроями разом із членами сім'ї або потребуєте таких сервісів, як моніторинг особистих даних чи батьківський контроль", - пише Microsoft.
Спеціалізоване програмне забезпечення для безпеки також може знадобитися у корпоративних середовищах, де централізоване управління та розширений моніторинг загроз мають вирішальне значення для захисту конфіденційних даних.
Якщо ви збираєтесь встановити сторонній антивірус, обов'язково зважте всі плюси та мінуси. Додаткові фонові процеси створять навантаження на оперативну пам'ять і процесор, а деякі пакети безпеки можуть конфліктувати з Microsoft Defender.
Одночасна робота кількох антивірусів у режимі реального часу може також призводити до непередбачуваної поведінки системи. В ідеалі варто обмежитись однією антивірусною програмою з функцією сканування в реальному часі.
Також Microsoft оголосила про оновлення, у якому виправляються більшість існуючих багів у попередніх версіях Windows 11 для учасників програми Insider.
|Україна відновила транзит через «Дружбу» та сподівається на кредит Євросоюзу
|Кабмін визначив відповідального за будівництво критичної інфраструктури
|ЄС розраховує надати Україні перші кошти з 90 млрд позики наприкінці травня чи максимум на початку червня 2026 року
|Володимир Зеленський підписав закон про «промисловий безвіз» з Європейським Союзом
