Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Windows 11 можна обійтися без антивірусу — заява Microsoft

12:36 22.04.2026

Новини IT

У недавній публікації у блозі Microsoft офіційно заявила, що Microsoft Defender достатній для більшості користувачів і жодне додаткове антивірусне програмне забезпечення для Windows 11 не потрібне.


Microsoft стверджує:

"Windows 11 - "найбезпечніша Windows на сьогодні", і частково це пов'язано з "вбудованим антивірусним програмним забезпеченням, яке активне за замовчуванням, глибоко інтегроване в ОС і постійно оновлюється".

Йдеться, зокрема, про Microsoft Defender. Згідно з публікацією у блозі, Defender забезпечує достатній захист для більшості користувачів:

"Для багатьох користувачів Windows 11 Microsoft Defender Antivirus покриває повсякденні ризики без необхідності встановлення додаткового програмного забезпечення. Рішення щодо додавання стороннього антивірусу залежить від того, як ви використовуєте ПК і які функції для вас важливі".

Коротко кажучи, Defender достатній, якщо ви тримаєте увімкненими засоби захисту за замовчуванням, оновлюєте його та обережно ставитесь до всього, що завантажуєте з інтернету. Microsoft Defender Antivirus і SmartScreen захистять вас від шкідливих файлів і фішингових сайтів.

Однак Microsoft також визнає, що Defender може бути недостатнім для певних досвідчених користувачів - у такому разі стороннє антивірусне програмне забезпечення все ще є доброю ідеєю.

"Додатковий захист може знадобитися, якщо ви "керуєте кількома пристроями, користуєтесь пристроями разом із членами сім'ї або потребуєте таких сервісів, як моніторинг особистих даних чи батьківський контроль", - пише Microsoft.

Спеціалізоване програмне забезпечення для безпеки також може знадобитися у корпоративних середовищах, де централізоване управління та розширений моніторинг загроз мають вирішальне значення для захисту конфіденційних даних.

Якщо ви збираєтесь встановити сторонній антивірус, обов'язково зважте всі плюси та мінуси. Додаткові фонові процеси створять навантаження на оперативну пам'ять і процесор, а деякі пакети безпеки можуть конфліктувати з Microsoft Defender.

В Windows 11 можна обійтися без антивірусу — заява Microsoft

Одночасна робота кількох антивірусів у режимі реального часу може також призводити до непередбачуваної поведінки системи. В ідеалі варто обмежитись однією антивірусною програмою з функцією сканування в реальному часі.

Також Microsoft оголосила про оновлення, у якому виправляються більшість існуючих багів у попередніх версіях Windows 11 для учасників програми Insider.
За матеріалами: itc.ua
Ключові теги: Microsoft
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1160
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 51,9113
  0,0184
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6115  0,19 0,43 44,1989  0,20 0,46
EUR 51,3852  0,21 0,42 52,0693  0,30 0,57

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9000  0,00 0,00 43,9300  0,00 0,00
EUR 51,6703  0,01 0,02 51,6836  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес