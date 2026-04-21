Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Google Фото додав функції м’якої корекції рис обличчя
15:26 21.04.2026 |
Сервіс Google Фото отримав новий набір інструментів для редагування обличчя із налаштуванням інтенсивності - для видалення недоліків шкіри, корекції губів, відбілювання зубів тощо.
Нові функції Google Фото розгортаються поступово по всьому світу від 20 квітня, однак лише для пристроїв на Android 9.0 і новіших та з щонайменше 4 ГБ оперативної пам'яті.
Інструменти стануть доступними після вибору конкретного обличчя на зображенні і дозволять серед іншого прибрати недоліки, згладити шкіру, відбілити зуби, змінити вигляд очей, брів, губ тощо. Інтенсивність ефектів можна налаштовувати, щоб зміни залишалися максимально природними й непомітними.
Оновлення з'являється менш ніж через тиждень після того, як Google оголосила про запуск функції Personal Intelligence у Gemini. Вона (за згодою користувача) зможе використовувати зображення з Google Фото, аби покращити процес генерації зображення у Nano Banana 2 і зробити їх більш персоналізованими.
ТОП-НОВИНИ
