Дефіцит DRAM триватиме до 2027 року: виробники покриють лише 60% попиту

Світовий ринок оперативної пам'яті продовжить стикатися з тривалим дефіцитом, який, за прогнозами, триватиме щонайменше до кінця 2027 року. Згідно зі звітом Nikkei Asia (через The Verge), виробники DRAM зможуть забезпечити лише близько 60% глобального попиту в найближчі 2 роки, що означає подальший тиск на ціни та обмежену доступність продукції.

Причиною кризи залишається стрімке зростання потреби у пам'яті, викликане розвитком дата-центрів та систем штучного інтелекту. Найбільші виробники пам'яті - Samsung, SK Hynix та Micron - вже працюють над розширенням виробничих потужностей, однак більшість нових фабрик запрацюють не раніше 2027-2028 років.

Водночас, нові заводи зосередяться переважно на випуску високошвидкісної пам'яті HBM, яка використовується у дата-центрах для штучного інтелекту. Це означає, що виробництво універсальної DRAM для комп'ютерів і смартфонів залишається другорядним, що ставить під сумнів швидке вирішення проблеми для споживчої електроніки.

Додатковим фактором дефіциту стало припинення виробництва застарілих стандартів DRAM, таких як DDR3, DDR4 та LPDDR4. Зокрема, останні дані свідчать, що Samsung вже не прийматиме замовлення на виробництво ОЗП попередніх поколінь. Водночас повідомляється, що китайські виробники візьмуть на себе цю ініціативу і намагатимуся заповнити прогалину, нарощуючи випуск застарілих форматів DRAM.

Аналітики Counterpoint зазначають, що для задоволення попиту у 2026-2027 роках виробництво пам'яті має зростати на 12% щорічно, однак нинішні темпи зростання становлять лише 7,5%.

За оцінками експертів, стабілізація ринку можлива не раніше 2028 року. До того часу галузь залишатиметься під тиском високих цін та обмеженої пропозиції, а кінцеві споживачі відчуватимуть наслідки дефіциту у вигляді подорожчання комп'ютерів, смартфонів та інших пристроїв.