Amazon готується вивести на ринок супутниковий LEO-інтернет у 2026 році

08:30 10.04.2026 |

Новини IT

Amazon оголосила про плани запустити власний супутниковий інтернет-сервіс Leo у середині 2026 року. Про це повідомив генеральний директор компанії Енді Джессі у щорічному листі до акціонерів, пише Engadget.

За заявою компанії, сервіс забезпечуватиме швидкість завантаження до 1 Гбіт/с, що значно перевищує показники Starlink, які зазвичай коливаються між 45 та 280 Мбіт/с.

Джессі не уточнив, чи буде Leo доступний для споживачів після запуску в зазначений період. Представник Amazon повідомив Engadget, що наразі додаткових деталей немає.

Відомо, що перші корпоративні клієнти почали тестувати систему ще наприкінці минулого року. Серед них авіакомпанії Delta та JetBlue, які планують використовувати Leo для забезпечення Wi-Fi на борту. Також угоди уклали AT&T, Vodafone, DirecTV Latin America та NASA.

Повідомляється, що після запуску для споживачів Amazon Leo, ймовірно, перевершить Starlink за кількома параметрами: за наявними даними, сервіс забезпечить у 6-8 разів вищу швидкість передачі даних і приблизно вдвічі швидше завантаження. Amazon також обіцяє доступнішу ціну і вбудовану інтеграцію з AWS для зберігання корпоративних даних, аналітики та ШІ.

Втім, попри переваги, проєкт поки не може бути запущений у великих масштабах: наразі на орбіті працює лише 241 супутник Amazon, тоді як у Starlink їх понад 10 тисяч.

У січні Amazon звернулася до Федеральної комісії зі зв'язку США з проханням продовжити термін виконання вимоги щодо запуску 1600 супутників до липня 2026 року. Компанія прогнозує, що до цього часу зможе забезпечити роботу лише близько 700 апаратів.

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Amazon
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4653
  0,0861
 0,20
EUR
 1
 50,7979
  0,0399
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1989  0,00 0,00 43,7644  0,06 0,14
EUR 50,4278  0,00 0,00 51,2044  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4700  0,00 0,00 43,5000  0,02 0,05
EUR 50,8207  0,02 0,04 50,8341  0,01 0,02

