П’ять гігагерців у кишені: як Dimensity 9600 Pro стирає межу між мобільними та ПК-чипами

Схоже, епоха, коли мобільні процесори скромно тулилися в тіні настільних рішень, остаточно добігає кінця. MediaTek, яка останні кілька років активно витісняє конкурентів з преміального сегмента, готує справжнього монстра - Dimensity 9600 Pro. Нові витоки обіцяють нам платформу, що працюватиме на частотах, які раніше здавалися фантастикою для мобільних систем.

Магія цифр: 5 ГГц у смартфоні

Згідно з даними відомого інсайдера Digital Chat Station, який зазвичай не помиляється у своїх прогнозах (згадати хоча б точні характеристики Xiaomi 15), нова платформа MediaTek Dimensity 9600 Pro зможе працювати на частоті до 5 ГГц. Для контексту: ще кілька років тому такі показники були прерогативою топових ігрових ПК з масивними системами охолодження. Тепер це планують запхати у тонкий корпус смартфона, що автоматично ставить питання про те, як виробники збираються приборкувати таку температуру.

Архітектурна перестановка та два суперядра

Головна відмінність нової лінійки від попередників - радикальна зміна структури CPU. Замість звичного одного потужного ядра, MediaTek переходить на схему 2+3+3. Це означає, що система отримає одразу два суперядра, що має значно підвищити продуктивність як в однопотокових завданнях, так і в режимі багатозадачності. Такий підхід є прямою відповіддю на майбутній Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, боротьба з яким обіцяє бути запеклою.

Боротьба за лідерство на ринку

MediaTek вже давно перестала бути виробником бюджетних чипів для пристроїв другого ешелону. Успіх попередніх серій, зокрема Dimensity 9400, довів, що тайванці здатні диктувати правила гри. З Dimensity 9600 Pro компанія намагається стерти межу між мобільними та настільними обчисленнями. Використання техпроцесу наступного покоління має допомогти втримати енергоспоживання в розумних межах, попри захмарні частоти.

Що це змінить для користувача

Для нас це означає, що «десктопний рівень» продуктивності нарешті перестає бути просто маркетинговим гаслом. З частотою 5 ГГц та оновленою архітектурою смартфони зможуть без проблем справлятися з важким монтажем відео, складними ШІ-моделями та іграми, які раніше потребували консолей. Очікується, що перші пристрої на базі цієї SoC з'являться вже наприкінці 2026 року.

Поки ми чекаємо на появу цих гігагерцевих монстрів, виробники вже зараз шукають способи ефективно охолоджувати потужне залізо.