Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Відповідальний ШІ: Google оновила безпеку Gemini у відповідях на запити про психічне здоров’я

14:33 08.04.2026 |

Новини IT

Компанія Google оновила підходи до безпеки в чат-боті Gemini, зокрема у взаємодії з користувачами, які можуть переживати психічну кризу. Зміни охоплюють як інтерфейс, так і алгоритми реагування.


Що відомо

У сервісі з'явився оновлений модуль екстреної допомоги. Він пропонує швидкий доступ до реальних служб підтримки - через дзвінок, текстові повідомлення або чат із консультантом, а також можливість перейти на сайт 988. Після активації цей інструмент залишається доступним упродовж усього діалогу.

Оновлений інтерфейс модуля підтримки в чат-боті Gemini,. Ілюстрація: Google 


Також Google змінила логіку відповідей Gemini у потенційно критичних ситуаціях. Тепер чат-бот орієнтується на перенаправлення користувача до фахівців та уникає реакцій, які можуть підтримувати небезпечні переконання. У компанії зазначають, що система навчена відокремлювати суб'єктивні переживання від об'єктивних фактів.

Відповідь Gemini на чутливий запит із рекомендацією звернутися по допомогу. Ілюстрація: Google 

Оновлення впроваджені на тлі судового позову, поданого родиною чоловіка, який помер торік. У матеріалах справи стверджується, що під час взаємодії чат-бот нібито вів рольову комунікацію та давав небезпечні відповіді. У Google заявили, що система неодноразово рекомендувала звернутися до кризових служб.

Крім того, компанія повідомила про намір інвестувати 30 млн доларів протягом трьох років у підтримку міжнародних гарячих ліній, які надають допомогу людям у кризових ситуаціях.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4946
  0,0885
 0,20
EUR
 1
 50,2711
  0,0499
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2363  0,04 0,09 43,7475  0,07 0,17
EUR 50,3300  0,28 0,56 51,0238  0,33 0,64

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4500  0,02 0,05 43,4800  0,02 0,05
EUR 50,8278  0,55 1,09 50,8498  0,55 1,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес