Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

У Google Chrome з’явилися вертикальні вкладки та вдосконалений режим читання

13:00 08.04.2026 |

Новини IT

Google почала розгортати оновлення для Chrome з підтримкою вертикальних вкладок і покращеним режимом читання.

Вертикальні вкладки дозволяють перемістити список відкритих сторінок у бокову панель. Функцію можна увімкнути через контекстне меню браузера. У такому режимі відображаються повні назви вкладок, що спрощує навігацію при великій кількості відкритих сторінок.

Інтерфейс також адаптується під новий формат - адресний рядок переноситься у верхню частину, а вкладки відображаються списком. Бокову панель можна звузити до іконок сайтів. Такий формат дозволяє одночасно бачити більше вкладок і краще орієнтуватися між ними, особливо при роботі з великою кількістю сторінок.

Подібний підхід уже використовується в інших браузерах. Зокрема, Arc побудований навколо бокової панелі з вкладками як основного елемента інтерфейсу. Вертикальні вкладки також доступні в Edge, Vivaldi, Brave і Firefox (через розширення).

Разом із цим компанія оновила режим читання. Він отримав повноекранний інтерфейс і прибирає зайві елементи сторінки, залишаючи текстовий контент. Функцію можна увімкнути через меню сторінки.

Обидві функції розгортаються поступово у Chrome.

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Google
 

