Новий ШІ-застосунок Google дозволяє розпізнавати живу мову та одразу редагувати текст

09:02 08.04.2026 |

Новини IT

Google представив застосунок Google AI Edge Eloquent, який перетворює вашу "живу" мову на текст. Він працює без інтернету і має функцію редагування, повідомляє Android Authority

Google AI Edge Eloquent працює на моделях автоматичного розпізнавання мовлення (ASR) на основі Gemma, які завантажує безпосередньо на ваш пристрій: це дає змогу транскрибувати диктування у текст без використання інтернету. До того ж система автоматично виправляє помилки та видаляє слова-паразити чи непотрібні звуки.

Новий ШІ-застосунок Google перетворює

Google зазначає, що режим роботи на пристрої гарантує, що інформація обробляється офлайн, але є змога активувати хмару для покращеного редагування на серверах за допомогою Gemini.

Під час роботи з текстом його можна конвертувати в різні формати: "Довгий", "Короткий", "Ключові моменти" або ж "Формальний". Є функція словника (з додаванням окремих слів вручну), а також персоналізації - з часом застосунок вивчить ваш словниковий запас, покращуючи точність імен, технічних термінів та інших поширених фраз.

На додачу Google AI Edge Eloquent може відстежувати кількість слів та швидкість диктування, а також дозволяє шукати минулі записи. Поки він доступний виключно на iOS, хоча в описі застосунку в App Store згадувалась версія для Android, але коли вона з'явиться невідомо.

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Google
 

