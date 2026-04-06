06.04.26
15:27
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Samsung збільшує вартість пам’яті ще на 30% після попереднього подорожчання
14:25 06.04.2026 |
Ринок оперативної пам'яті продовжує лихоманити. Samsung підписує нові довгострокові контракти на DRAM із цінами, які приблизно на 30% вищі, ніж у першому кварталі 2026 року. І це відбувається навіть попри те, що окремі модулі DDR5 у роздрібній торгівлі подешевшали. Схоже, це тимчасове явище.
За даними звіту ETNews, великі клієнти платять більше за стабільні поставки пам'яті. І нове підвищення на 30% стало продовженням вже сталого тренду на ринку. В першому кварталі 2026 року ціни на компоненти вже підскакували до 100% через дефіцит, який спричиняє бум ШІ.
"Ми не бачимо жодних ознак покращення або зниження цін на тлі попиту з боку ШІ", - заявив один з представників індустрії.
Через стрімке розширення дата-центрів для штучного інтелекту зростає попит на певні компоненти. Вони масово використовують HBM-пам'ять, що змушує виробників переорієнтовувати виробництво й скорочувати випуск звичайної DRAM для споживчого ринку.
Чому DDR5 іноді дешевшає
Попри загальний тиск на ринок, у США та Європі деякі модулі DDR5 тимчасово стали доступнішими. Зокрема, популярні комплекти Corsair Vengeance DDR5 продаються дешевше, ніж кілька місяців тому.
У Китаї ситуація ще цікавіша: ціни на компоненти подекуди впали на 30% порівняно з початком 2026 року. Дійшло до того, що перекупники, які накопичили запаси пам'яті, почали панікувати й розпродавати її.
Та причина тут полягає не в насиченні ринку достатньою кількістю пам'яті, а в суттєвому просіданні попиту з новими цінами. Багато користувачів відкладають складання нових ПК або модернізацію існуючих пристроїв через загальне подорожчання компонентів.
Пам'ять і дали дорожчатиме
Але це лише пауза у подальшому підвищенні, а не зворотний тренд. Аналітики не очікують довготривалого здешевлення. Нові контракти Samsung підтверджують, що виробники впевнені у подальшій тривалості буму ШІ. Інше джерело підкреслює, що "попит на високопродуктивну DRAM і HBM не змінився".
"Попит на довгострокові контракти і конкуренція за DRAM також зростають", - водночас зазначає співрозмовник ETNews.
І справа не лише в Samsung. Інші виробники - Micron Technology та SK Hynix - також планують підвищення контрактних цін уже в другому кварталі.
З усім цим користувачам залишається лише змиритися з поточним станом на ринку. Найближчим часом оперативна пам'ять DDR5 для ПК, ноутбуків і консолей навряд чи стане дешевшою. Та навіть процесори дорожчають на тлі буму ШІ. Разом з тим росте в ціні й пам'ять для мобільних пристроїв. Тому смартфони можуть отримати менше привабливих оновлень за ті ж гроші. А для тих, хто вже не може відкладати апгрейд ПК, висновок геть невтішний - бюджет доведеться переглядати.
ТОП-НОВИНИ
|Samsung збільшує вартість пам’яті ще на 30% після попереднього подорожчання
Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті

Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
