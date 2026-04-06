Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Новий чип стабільно працює за температур, що перевищують температуру лави — випадкове відкриття вчених

10:36 06.04.2026 |

Новини IT

Це сталося випадково - і може стати одним із найважливіших відкриттів у галузі чипів за десятиліття. У процесі досліджень науковці отримали чип, який стабільно функціонував у режимі температур, які вважаються надвисокими.

Тепло було тією межею, яка не давала нам будувати електронні пристрої, здатні витримувати екстремальні умови. Електронні пристрої не лише починають знижувати продуктивність за високих температур - якщо їх піддати впливу понад 200 градусів, вони повністю перестають працювати. Але це може змінитися: команда Університету Південної Каліфорнії, схоже, зламала теплову стелю.

У дослідженні, опублікованому в Science, вчені розробили новий чип пам'яті, який надійно працював за температури 700 градусів Цельсія. Для порівняння - це гарячіше, ніж розплавлена лава. Пристрій не виявляв жодних ознак відмови. Сімсот градусів - просто ліміт їхнього тестового обладнання. Чи може чип витримати більше - не перевірялося.

"Це можна назвати революцією", - стверджує Джошуа Ян, провідний дослідник проєкту.

Як їм це вдалося? Чип побудований як маленький бутерброд. Зверху - вольфрам, посередині - тонкий керамічний шар, знизу - графен. Кожен із цих матеріалів сам по собі добре витримує екстремальне тепло, але магія відбувається на шарі графену. У звичайному чипі тепло проштовхує атоми металу крізь керамічний шар, доки обидві сторони не з'єднуються - і виникає коротке замикання. Графен запобігає цьому.


"Це найкраща високотемпературна пам'ять із коли-небудь продемонстрованих", - каже Ян.

За його словами, графен і вольфрам поводяться як олія та вода. Атоми вольфраму, що дрейфують до нього, просто не можуть зачепитися за поверхню і відступають. Оскільки немає точки опори, чип не замикається. Найкраще? Команда натрапила на це абсолютно випадково.

"Якщо чесно, це сталося випадково - як і більшість відкриттів", - сказав Ян.

Чому подолання теплової стелі важливе? Теплова стеля не давала створювати машини, здатні витримувати екстремальні температури. Через це ми не могли відправляти зонди на планети з надзвичайно високими температурами або проводити експерименти з глибинним бурінням Землі. Новий чип може дозволити нам здійснювати такі експерименти.

Ще одне застосування цього чипу - штучний інтелект. Понад 90 відсотків обчислень у системах ШІ, таких як ChatGPT, задіюють єдиний тип математичних розрахунків. Цей чип здатен виконувати такі розрахунки в момент проходження через нього електрики, що робить його значно швидшим і енергоефективнішим за все, що ми використовуємо сьогодні. Так, до готового продукту ще роки. Але Ян висловився так:

"Відсутній компонент створено. Коли він вийде у виробництво, це вирішить одну з найбільших проблем, що стримують розвиток чипових технологій".

Пристрій продемонстрував вражаючу витривалість під час тестування: він зберігав дані понад 50 годин при 700 градусах без необхідності оновлення, витримав понад мільярд циклів перемикання за цієї температури, і при цьому працював лише від 1,5 вольта зі швидкістю перемикання в десятки наносекунд. Для порівняння - сучасні чипи у смартфонах і супутниках починають деградувати вже після кількох годин при 200 градусах.

Щодо масштабування виробництва - ситуація краща, ніж могло б здатися. Два з трьох матеріалів пристрою - вольфрам і оксид гафнію - вже є стандартними у світових напівпровідникових виробництвах. Графен є новішим для галузі, але TSMC і Samsung вже внесли його у свої дорожні карти розвитку, і його вже вирощували на рівні пластин у дослідницьких умовах. Для Яна технічні показники - лише частина картини.

"Дослідження космосу ніколи не було таким реальним, таким близьким і таким масштабним. Це є критичним стрибком у набагато більший, більш захопливий фронтир", - запевняє він.

Дослідження здійснювалося в рамках центру CONCRETE - Center of Neuromorphic Computing under Extreme Environments - за фінансування Науково-дослідної лабораторії ВПС США.
За матеріалами: itc.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3370  0,16 0,36 43,8922  0,13 0,29
EUR 50,0961  0,19 0,38 50,7630  0,14 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5700  0,08 0,18 43,6000  0,06 0,14
EUR 50,3799  0,21 0,41 50,3972  0,17 0,35

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес