IBM та Arm запускають стратегічну співпрацю у сфері гібридних обчислювальних систем для ШІ

IBM та Arm оголосили про стратегічну співпрацю, спрямовану на розробку серверних систем із підтримкою двох архітектур. Йдеться про платформи, які зможуть одночасно працювати з традиційними рішеннями IBM і програмним стеком Arm для обробки ШІ та інтенсивних задач пов'язаних з великим обсягом даних.

Компанії планують об'єднати підходи до побудови інфраструктури. IBM робить ставку на надійність, безпеку та масштабованість корпоративних систем, тоді як Arm - на енергоефективну архітектуру та широку програмну екосистему. У результаті має з'явитися гнучка платформа для розгортання сучасних навантажень без відмови від наявної інфраструктури.

Окремий фокус співпраці - віртуалізація. IBM і Arm працюють над технологіями, які дозволять запускати Arm-додатки всередині корпоративних систем IBM. Це має спростити перенесення програм і розширити сумісність між платформами.

Ще один напрям - адаптація Arm-середовищ до вимог корпоративного сегмента. Йдеться про підтримку високої доступності, безпеки та локалізації даних. Компанії також досліджують способи підвищення продуктивності для ШІ та аналітичних навантажень.

Співпраця передбачає і розвиток екосистеми. Сторони планують створити спільні технологічні шари між платформами, щоб розширити вибір програмного забезпечення і спростити керування застосунками.

У IBM зазначають, що ініціатива пов'язана зі зростанням ролі ШІ у бізнес-процесах. Компанія продовжує розвивати власні рішення, зокрема процесор Telum II та прискорювач Spyre, орієнтовані на інтеграцію ШІ в корпоративні системи.

У Arm підкреслюють, що співпраця дозволить розширити використання їхньої архітектури у критично важливих середовищах. Аналітики також вказують на зміну вимог до інфраструктури, де поряд із продуктивністю зростає значення гнучкості та переносимості навантажень.