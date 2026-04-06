Європа запускає відкритий офісний пакет замість Google Docs та Microsoft Office

12:05 02.04.2026 |

Новини IT

Серед відкритих альтернатив Google Docs і Microsoft Office є чимало варіантів, однак більшість з них не пропонують повноцінного редагування документів в браузері за участі кількох користувачів. Новий проєкт Euro-Office може змінити цю ситуацію, пише How To Geek.

Euro-Office - це open-source ініціатива, яку підтримують Nextcloud, EuroStack, Wiki, Proton, Soverin, Abilian та інші компанії з Європи. Її мета полягає в тому, щоб створити "відкриту, прозору та суверенну" платформу для спільного редагування документів в онлайні.

Сервіс працює зі стандартними документами Microsoft Office (DOCX, PPTX, XLSX) та форматами OpenDocument (ODS, ODT, ODP). Поточний інтерфейс навмисно зроблений у стилі продуктів Microsoft - з тими ж вкладками та логікою. Тому в користувачів, які звикли до Word, Excel або PowerPoint, труднощів в переході не має виникнути.

Що важливо, Euro-Office не є повноцінним офісним пакетом, а працює радше як редактор документів і розроблений для інтеграції в інші сервіси - хмарні сховища, системи управління проєктами тощо. До прикладу, документ в Nextcloud можна відкрити просто у браузері через Euro-Office без окремих програм. Таким чином платформам (Nextcloud, Proton чи іншим) не потрібно створювати власний редактор з нуля.

Euro-Office базується на офісному пакеті OnlyOffice, який має відкриту ліцензію AGPL. Зі слів розробників, це був вимушений крок: зробити внесок у розвиток початкового сервісу складно, а сторонні зміни майже не сприймаються. Справа ще й в тім, що компанія, яка стоїть за OnlyOffice, базується в росії - а та, після вторгнення в Україну, перебуває під санкціями з боку більшості європейських країн.

"Багатьом користувачам і клієнтам потрібне програмне забезпечення, яке не перебуває під впливом чи контролем російського уряду", - зазначається на головній сторінці проєкту.

В OnlyOffice тим часом виступили із заявою про те, що Euro-Office порушує умови open-source ліцензії та міжнародне право інтелектуальної власності.

Euro-Office - черговий приклад руху за "цифровий суверенітет", який активно розвивається в Європі й має на меті зменшити залежність від технологій США та Китаю. Серед інших альтернатив Google Docs та Microsoft 365, можна згадати Collabora Online (базується у Великій Британії), який вже може інтегруватися з Nextcloud та іншими сервісами, а також LaSuite Docs (французько-німецький проєкт).

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: ЄС
 

