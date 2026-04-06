Європа запускає відкритий офісний пакет замість Google Docs та Microsoft Office

Серед відкритих альтернатив Google Docs і Microsoft Office є
чимало варіантів, однак більшість з них не пропонують повноцінного
редагування документів в браузері за участі кількох користувачів. Новий
проєкт Euro-Office може змінити цю ситуацію, пише How To Geek.
Euro-Office - це open-source ініціатива, яку підтримують
Nextcloud, EuroStack, Wiki, Proton, Soverin, Abilian та інші компанії з
Європи. Її мета полягає в тому, щоб створити "відкриту, прозору та
суверенну" платформу для спільного редагування документів в онлайні.
Сервіс працює зі стандартними документами Microsoft Office
(DOCX, PPTX, XLSX) та форматами OpenDocument (ODS, ODT, ODP). Поточний
інтерфейс навмисно зроблений у стилі продуктів Microsoft - з тими ж
вкладками та логікою. Тому в користувачів, які звикли до Word, Excel або
PowerPoint, труднощів в переході не має виникнути.
Що важливо, Euro-Office не є повноцінним офісним пакетом, а
працює радше як редактор документів і розроблений для інтеграції в інші
сервіси - хмарні сховища, системи управління проєктами тощо. До
прикладу, документ в Nextcloud можна відкрити просто у браузері через
Euro-Office без окремих програм. Таким чином платформам (Nextcloud,
Proton чи іншим) не потрібно створювати власний редактор з нуля.
Euro-Office базується на офісному пакеті OnlyOffice, який має
відкриту ліцензію AGPL. Зі слів розробників, це був вимушений крок:
зробити внесок у розвиток початкового сервісу складно, а сторонні зміни
майже не сприймаються. Справа ще й в тім, що компанія, яка стоїть за
OnlyOffice, базується в росії - а та, після вторгнення в Україну, перебуває під санкціями з боку більшості європейських країн.
"Багатьом користувачам і клієнтам потрібне програмне
забезпечення, яке не перебуває під впливом чи контролем російського
уряду", - зазначається на головній сторінці проєкту.
В OnlyOffice тим часом виступили із заявою про те, що Euro-Office порушує умови open-source ліцензії та міжнародне право інтелектуальної власності.
Euro-Office - черговий приклад руху за "цифровий суверенітет",
який активно розвивається в Європі й має на меті зменшити залежність від
технологій США та Китаю. Серед інших альтернатив Google Docs та
Microsoft 365, можна згадати Collabora Online (базується у Великій
Британії), який вже може інтегруватися з Nextcloud та іншими сервісами, а
також LaSuite Docs (французько-німецький проєкт).