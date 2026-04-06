Бронювання потужностей TSMC до 2028 року створює вікно можливостей для Samsung
09:10 02.04.2026 |
Потужності найбільшого у світі контрактного виробника мікросхем TSMC уже повністю розписані на кілька років уперед на тлі зростаючого попиту на чипи з боку великих технологічних компаній. Аналітики вважають, що це відкриє нові можливості для Samsung, передає The Chosun.
Азійський ЗМІ пишуть, що 2-нанометровий технологічний процес TSMC користується настільки великим попитом, що замовлення на його потужності розміщені вже аж до 2028 року. Серед клієнтів є NVIDIA, AMD, Qualcomm, Apple та багато інших.
Ба більше, майбутня фабрика Arizona Fab 4 в Аризоні, США, яку ще навіть не почали будувати і яка запрацює не раніше 2030 року, також вже повністю заброньована.
Аналітики прогнозують, що надалі попит на потужності TSMC, яка займає 72% світового ринку виробництва напівпровідників, зросте ще більше, коли компанії на кшталт Google та Amazon почнуть замовляти власні чипи для штучного інтелекту.
Samsung, на відміну від тайванського конкурента TSMC, займає лише близько 7% ринку. Водночас південнокорейська компанія фактично залишається єдиною альтернативою, адже також здатна виробляти чипи за 2-нм техпроцесом. Це відкриває для неї нові можливості: компанія вже отримала замовлення від Tesla та NVIDIA.
Samsung очікує отримати ще більше замовлень для своєї фабрики у Техасі, США, яку наразі будують. Щоб досягти цього, південнокорейська компанія повинна налагодити стабільні показники виробництва, зменшивши кількість бракованих мікросхем. Попри певні виклики, аналітики вже прогнозують, що напівпровідниковий бізнес Samsung, який довгий час був збитковим, у 2026 році нарешті приноситиме прибутки.
|Апеляція залишила чинним вирок ексголові ДФС Роману Насірову 6 років ув’язнення
|Україна прострочила виконання структурних маяків програми МВФ за перший квартал 2026 року
|Україна та Болгарія підписали довгострокову безпекову угоду на 10 років
|Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
|IBM та Arm запускають стратегічну співпрацю у сфері гібридних обчислювальних систем для ШІ
|Європа запускає відкритий офісний пакет замість Google Docs та Microsoft Office
|Amazon обговорює купівлю супутникової Globalstar – ЗМІ
|Сто безпілотних таксі зупинилися на дорозі, спричинивши транспортний колапс
|Дослідники попереджають: квантовий комп’ютер на 10 000 кубітів може загрожувати безпеці біткоїна
|Бронювання потужностей TSMC до 2028 року створює вікно можливостей для Samsung
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
|Нові технології тиснуть на ціни: DDR5 падає через Google TurboQuant
|Як на iPhone: Android готує швидкий обмін файлами через NFC
|Європарламент підтримав попередню заборону програм, що генерують інтимний контент
|Google Пошук представив в Україні нову функцію «живих розмов» із штучним інтелектом
|Прорив у електроніці: китайський конденсатор працює при −100 °C
|Gemini розширює можливості Google TV: анонсовано три нові функції