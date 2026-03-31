Нові технології тиснуть на ціни: DDR5 падає через Google TurboQuant

Wccftech повідомляє про відчутне зниження ціни DDR5 на Amazon, Newegg та в інших ритейлерів США. Видання вважає це тенденцією, а ймовірною причиною здешевлення називає технологію TurboQuant від Google, представлену минулого тижня. Новий алгоритм стиснення кешу дозволяє скоротити використання оперативної пам'яті великими мовними моделями у 6 разів.

На Amazon ціна модулів пам'яті Corsair Vengeance DDR5-6400 на 32 ГБ впала до $380 - доволі багато порівняно з максимумом $490. Модулі 16 ГБ DDR5-5200, котрі раніше коштували $260, продаються за $220. Лише тиждень тому ціни були близькими до верхньої межі. Здається, Corsair дешевшає агресивніше, ніж інші бренди, але це не виняток, а "тенденція, продовження якої ми б бажали", - пише видання.

Технологія Google TurboQuant може радикально скоротити обсяг оперативної пам'яті, необхідний для роботи ШІ, або ж дозволити використовувати більш потужні мовні моделі на тому самому обладнанні. Алгоритм, який використовує менше даних, ніж традиційні методи обчислення, не тільки вивільняє пам'ять, але й пришвидшує роботу без втрати точності. Він вже "викликав обговорення в індустрії пам'яті" та зменшення капіталізації виробників DRAM.

Як припускає Wccftech, зниження цін на пам'ять може бути викликане розпродажем запасів після презентації TurboQuant. Водночас видання зауважує, що "багато експертів спростовують твердження" про можливе зменшення дефіциту пам'яті завдяки новій технології.