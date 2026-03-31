31.03.26
13:23
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Нові технології тиснуть на ціни: DDR5 падає через Google TurboQuant
12:45 31.03.2026 |
Wccftech повідомляє про відчутне зниження ціни DDR5 на Amazon, Newegg та в інших ритейлерів США. Видання вважає це тенденцією, а ймовірною причиною здешевлення називає технологію TurboQuant від Google, представлену минулого тижня. Новий алгоритм стиснення кешу дозволяє скоротити використання оперативної пам'яті великими мовними моделями у 6 разів.
На Amazon ціна модулів пам'яті Corsair Vengeance DDR5-6400 на 32 ГБ впала до $380 - доволі багато порівняно з максимумом $490. Модулі 16 ГБ DDR5-5200, котрі раніше коштували $260, продаються за $220. Лише тиждень тому ціни були близькими до верхньої межі. Здається, Corsair дешевшає агресивніше, ніж інші бренди, але це не виняток, а "тенденція, продовження якої ми б бажали", - пише видання.
Технологія Google TurboQuant може радикально скоротити обсяг оперативної пам'яті, необхідний для роботи ШІ, або ж дозволити використовувати більш потужні мовні моделі на тому самому обладнанні. Алгоритм, який використовує менше даних, ніж традиційні методи обчислення, не тільки вивільняє пам'ять, але й пришвидшує роботу без втрати точності. Він вже "викликав обговорення в індустрії пам'яті" та зменшення капіталізації виробників DRAM.
Як припускає Wccftech, зниження цін на пам'ять може бути викликане розпродажем запасів після презентації TurboQuant. Водночас видання зауважує, що "багато експертів спростовують твердження" про можливе зменшення дефіциту пам'яті завдяки новій технології.
|Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
|Україна веде переговори зі США про $1,4 млрд кредиту на відновлення видобутку газу — Шмигаль
|Декларація Свириденко: ₴4,8 млн доходів у 2025 році, понад ₴3 млн — від KSE
|Стрибок, якого не було десятиліттями: промислова інфляція зросла на 22,3%
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати аромадифузор для спальні, ванної й вітальні
У РУБРИЦІ
|Нові технології тиснуть на ціни: DDR5 падає через Google TurboQuant
|Як на iPhone: Android готує швидкий обмін файлами через NFC
|Європарламент підтримав попередню заборону програм, що генерують інтимний контент
|Google Пошук представив в Україні нову функцію «живих розмов» із штучним інтелектом
|Прорив у електроніці: китайський конденсатор працює при −100 °C
|Gemini розширює можливості Google TV: анонсовано три нові функції
Бізнес
|Навіть знищення 90% підводних кабелів не зупинить біткоїн — висновки дослідників
|Світові виробники авто згортають амбітні плани з випуску електромобілів — Financial Times
|Blue Origin подала заявку на запуск понад 51 тисячі супутників для космічних дата-центрів
|ШІ-боти випередять людей за обсягом інтернет-трафіку до 2027 року — заява Cloudflare
|Абсолютний нуль без гелію: Китай заявляє про прорив у охолодженні електроніки
|Найбільший завод із виробництва чипів у світі збудують за ініціативи Маска
|Батареї для електромобілів: китайські виробники займають більше 70% глобального ринку