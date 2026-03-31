Як на iPhone: Android готує швидкий обмін файлами через NFC

Функція Quick Share в One UI 9 отримає підтримку бездротового обміну файлами через NFC. Для цього користувачам буде достатньо розмістити два смартфони один біля одного, передає Android Authority.

Як зазначає видання, перші ознаки цієї можливості знайшли ще в One UI 8.5 у вересні 2025 року. Тоді функцію виявили в експериментальному розділі "Лабораторії". Тепер вона знову з'явилася у витоках збірок One UI 9, вже з назвою - Tap to share.

"Просто тримайте верхню частину телефону близько до пристрою, і файли будуть надіслані", - зазначено в описі.

Крім натяку на те, що Samsung розробляє функцію обміну файлами через NFC, Android Authority також знайшло підтвердження того, що вона буде ексклюзивною не лише для пристроїв компанії, а й для всієї системи Android.

У листопаді 2025 року у Google Play Services помітили функцію, що дозволяє пристроям обмінюватися контактною інформацією, просто розмістивши їх один біля одного, схоже на NameDrop від Apple. Знахідка в One UI 9 підтверджує, що вона не обмежуватиметься контактними даними, а працюватиме й з файлами.

У бета-версіях Android 17 та версіях Canary операційної системи також знайшли сервіс на системному рівні під назвою TapToShare. Через цю знахідку Android Authority припускає, що нова функція обміну файлами через NFC працюватиме і на смартфонах інших брендів, а Google та Samsung, ймовірно, спільно працюють над її створенням.

Наразі досі невідомо, коли можна очікувати повноцінний реліз нової можливості.