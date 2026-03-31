Європарламент підтримав попередню заборону програм, що генерують інтимний контент

Європейський парламент більшістю голосів підтримав пропозиції до закону про штучний інтелект, які, серед іншого, передбачають заборону додатків, що генерують фейкові оголені зображення реальних людей.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті Європарламенту.

Пропозиції до закону про ШІ підтримали 569 законодавців. 45 депутатів проголосували "проти" та 23 утрималися.

У проєкті пропонується заборонити так звані системи "оголення", тобто додатки, які використовують штучний інтелект для створення або маніпулювання зображеннями сексуального чи інтимного характеру, що нагадують реальну особу, яку можна ідентифікувати, без її згоди.

Тепер держави-члени та парламент обговорять остаточний текст пропозиції.

Зазначається, що заборона не поширюватиметься на системи штучного інтелекту з "ефективними заходами безпеки, що запобігають створенню такими зображеннями користувачами".

Варто зауважити, що діяльність чат-ботів та додатків з ШІ опинилася в центрі скандалу після багатьох повідомлень про те, що ці платформи, зокрема і ресурс Grok мільярдера Ілона Маска, генерували зображення дітей та жінок сексуального характеру.

Європейська комісія почала окреме розслідування щодо того, чи поширює Grok в ЄС незаконний контент, зокрема сексуалізовані зображення.

Британський регулятор Ofcom також розпочав розслідування щодо платформи X Ілона Маска через зображення дітей сексуального характеру.

Ці події також спричинили активні дискусії у різних країнах світу щодо заборони соцмереж для дітей.