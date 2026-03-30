Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google Пошук представив в Україні нову функцію «живих розмов» із штучним інтелектом

10:44 30.03.2026 |

Новини IT

Google запустив функцію Search Live у 200 країнах, з Україною включно: вона дозволяє вести інтерактивні діалоги з Пошуком у режимі ШІ, з використанням камери та голосу.


Google Search Live працює на основі нової аудіомоделі Gemini 3.1 Flash Live з підтримкою 90 мов, яка нібито забезпечує природнішу та більш інтуїтивну взаємодію.

Функція буде корисною у моменти, коли вам знадобиться швидка допомога у режимі реального часу, а звичайного текстового запиту буде недостатньо.


Як скористатися?

  • Відкрийте застосунок Google на Android або iOS;
  • Переконайтеся, що в застосунку увімкнено доступ до мікрофона;
  • Натисніть на значок Live під рядком пошуку;
  • Озвучте запитання та отримайте аудіовідповідь;
  • За потреби поставте уточнювальні питання.

    • Якщо потрібне питання щодо конкретної дії, яку можна відобразити візуально (наприклад, як повісити полицю чи щось подібне) - увімкніть камеру і додайте візуальний контекст. В такий спосіб Пошук "побачить" те саме, що і камера, й зможе надати точніші поради та посилання на додаткову інформацію в мережі.
    За матеріалами: itc.ua
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,8400
    		  0,0450
    		 0,10
    EUR
    		 1
    		 50,4861
    		  0,1243
    		 0,25

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:30
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,5226  0,02 0,05 44,0968  0,08 0,19
    EUR 50,2832  0,11 0,22 50,9547  0,16 0,30

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:16
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,8150  0,04 0,10 43,8500  0,05 0,11
    EUR 50,3637  0,12 0,24 50,3968  0,10 0,21

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес