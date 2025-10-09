Фінансові новини
Qualcomm купила Arduino та представила одноплатний міні-ПК
23:17 08.10.2025 |
Американський розробник процесорів Qualcomm придбав Arduino, італійську компанію, відомою екосистемою одноплатних контролерів та ПЗ з відкритим кодом.
Qualcomm не розкриває, скільки коштувала угода. Придбання ще має бути схвалене регуляторами, разом з "дотриманням інших стандартних умов закриття". Процесорний гігант заявляє, що на Arduino не чекають глобальні зміни.
"Arduino збереже свій незалежний бренд, інструменти та місію, продовжить підтримувати широкий спектр мікроконтролерів та мікропроцесорів від різних постачальників напівпровідників, розпочинаючи наступний розділ у родині Qualcomm. Після цього придбання понад 33 млн активних користувачів спільноти Arduino отримають доступ до потужного технологічного стека Qualcomm Technologies та глобального охоплення. Підприємці, компанії, фахівці з технологій, студенти, викладачі та любителі матимуть можливість швидко створювати прототипи та тестувати нові рішення, маючи чіткий шлях до комерціалізації, підтримуваний передовими технологіями Qualcomm Technologies та розгалуженою партнерською екосистемою", - зазначає Qualcomm в пресрелізі.
Вже є перший результат співпраці обох компаній. Це пристрій Arduino Uno Q, одноплатний комп'ютер на базі процесора Qualcomm Dragonwing QRB2210. Він несе чотири ядра Cortex-A53, графічний чип Qualcomm Adreno 702, а також Wi-Fi та Bluetooth, а також мікроконтролер, "щоб поєднати високопродуктивні обчислення з керуванням у реальному часі".
Комп'ютер сумісний з Arduino IDE та екосистемою UNO, UNO Q. Також це перша плата бренду, яка працює з Arduino App Lab, новим інтегрованим середовищем розробки, "створеним для об'єднання процесу розробки Arduino в ОС реального часу, Linux, Python та штучного інтелекту". Платформа App Lab теж базується на відкритому коді.
