Складність біткоїн-майнінгу знову оновила історичний максимум

1 жовтня 2025 року складність біткоїн-майнінгу зросла на 5,97% під час перерахунку, оновивши історичний максимум. Це сьоме підвищення показника поспіль.

На момент написання складність біткоїн-майнінгу становить 150,84 T при середньому хешрейті 1,06 ZH/s:

Складність біткоїн-майнінгу і хешрейт мережі. Дані: CloverTool.

Нагадаємо, цей показник відображає середню обчислювальну потужність, необхідну для знаходження нового блоку, і безпосередньо впливає на дохід контрагентів у цьому секторі.

Показник продовжує зростати з початку липня 2025 року. І це видно на графіку місячного доходу майнерів. У липні та серпні обсяг надходжень був однаковим, але у вересні знизився на близько $20 млн:

Дохід біткоїн-майнерів за місяцями. Джерело: дашборд The Block.

У разі підвищення складності майнінгу бенефіціарами виступають великі контрагенти, тоді як пули і дрібніші учасники ринку змушені йти з нього, оскільки для них діяльність стає збитковою.

Наступний перерахунок показника очікується 15 жовтня 2025 року. Прогнозована зміна - зниження на 1,58%, до 148,45 T.