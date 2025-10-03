Фінансові новини
- 03.10.25
- 21:10
- RSS
- мапа сайту
Складність біткоїн-майнінгу знову оновила історичний максимум
17:31 03.10.2025 |
1 жовтня 2025 року складність біткоїн-майнінгу зросла на 5,97% під час перерахунку, оновивши історичний максимум. Це сьоме підвищення показника поспіль.
На момент написання складність біткоїн-майнінгу становить 150,84 T при середньому хешрейті 1,06 ZH/s:
Нагадаємо, цей показник відображає середню обчислювальну потужність, необхідну для знаходження нового блоку, і безпосередньо впливає на дохід контрагентів у цьому секторі.
Показник продовжує зростати з початку липня 2025 року. І це видно на графіку місячного доходу майнерів. У липні та серпні обсяг надходжень був однаковим, але у вересні знизився на близько $20 млн:
У разі підвищення складності майнінгу бенефіціарами виступають великі контрагенти, тоді як пули і дрібніші учасники ринку змушені йти з нього, оскільки для них діяльність стає збитковою.
Наступний перерахунок показника очікується 15 жовтня 2025 року. Прогнозована зміна - зниження на 1,58%, до 148,45 T.
