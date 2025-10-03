Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах

За даними Bloomberg, Apple вирішила зупинити роботу над Vision Air - легшою та доступнішою версією гарнітури Vision Pro, яка мала з'явитися у 2027 році. Натомість компанія перенаправляє інженерів на розробку смарт-окулярів, які мають стати конкурентом Ray-Ban Meta.

Раніше масове виробництво смарт-окулярів очікувалося у другому кварталі 2027 року, але тепер очікується, що вони вийдуть вже у 2026-му. Причиною стали погані продажі гарнітури Vision Pro, яка за перший рік продалася у кількості лише близько 200 000 одиниць.

Очікувані особливості перших Apple Glasses

Окуляри підтримуватимуть міфічний Apple Intelligence, не матимуть вбудованого дисплея і матимуть різні матеріали оправи та дужок. Окуляри матимуть кілька камер для функцій відстежування жестів і зовнішнього оточення.

Ця зміна може переформатувати лінійку носимих пристроїв Apple, спираючись на успіх AirPods і Apple Watch. Вона відповідає галузевим трендам до ненав'язливої AR (наприклад, без повного закриття обличчя), що може прискорити конкуренцію на ринку, який, за прогнозами, досягне $100 мільярдів до 2030 року. Однак це може ще більше відкласти вихід Apple на ринок споживчої AR, даючи перевагу конкурентам, таким як Meta (з прототипами Orion) і Google (Android XR).