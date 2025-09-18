Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Meta представила Ray-Ban Display - інноваційні смарт-окуляри для просунутої взаємодії з ШІ

12:59 18.09.2025 |

Новини IT

Meta представила Ray-Ban Display - інноваційні смарт-окуляри для просунутої взаємодії з ШІ

 

На щорічній конференції Connect компанія Meta представила Ray-Ban Display - перші у світі споживчі смарт-окуляри з повнокольоровим дисплеєм, вбудованим безпосередньо в лінзу.

Окуляри виконані в класичному дизайні Ray-Ban Wayfarer, але стали трохи масивнішими через вбудовану електроніку, і незважаючи на це, вони зберігають впізнаваний стиль бренду.

Ray-Ban Display доступні у двох кольорах - чорному і пісочному - і в двох розмірах.

Головні особливості Meta Ray-Ban Display:

* дисплей 600×600 пікселів вбудований у праву лінзу і відображає сповіщення, мапи, повідомлення, субтитри і навіть стрічки Instagram - все це без необхідності діставати смартфон;

* голосове управління та інтеграція з Meta AI дають змогу вести діалоги з ШІ, шукати інформацію, відповідати на повідомлення та керувати музикою;

* акумулятор великої ємності забезпечує автономність до 6 годин роботи окулярів і до 30 годин із зарядним кейсом.

Meta представила Ray-Ban Display - інноваційні смарт-окуляри для просунутої взаємодії з ШІ

 

Спеціально для окулярів Ray-Ban Display Meta розробила інноваційний браслет для управління гаджетом. Meta Neural Band зчитує м'язові сигнали, наприклад, згинання пальця - це вибір пункту меню, подвійне - приховування дисплея. Браслет працює до 18 годин і має захист від води IPX7.

Вартість комплекту $799 доларів. Продажі стартують 30 вересня у США, а на початку 2026 року окуляри з'являться в Канаді, Великій Британії, Франції та Італії.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Meta
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1941
  0,0189
 0,05
EUR
 1
 48,7738
  0,1171
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9239  0,00 0,01 41,4471  0,01 0,03
EUR 48,3604  0,00 0,01 49,0779  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2450  0,03 0,08 41,2550  0,02 0,04
EUR 48,7700  0,07 0,14 48,8000  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес