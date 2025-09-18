Meta представила Ray-Ban Display - інноваційні смарт-окуляри для просунутої взаємодії з ШІ

На щорічній конференції Connect компанія Meta представила Ray-Ban Display - перші у світі споживчі смарт-окуляри з повнокольоровим дисплеєм, вбудованим безпосередньо в лінзу.

Окуляри виконані в класичному дизайні Ray-Ban Wayfarer, але стали трохи масивнішими через вбудовану електроніку, і незважаючи на це, вони зберігають впізнаваний стиль бренду.

Ray-Ban Display доступні у двох кольорах - чорному і пісочному - і в двох розмірах.

Головні особливості Meta Ray-Ban Display:

* дисплей 600×600 пікселів вбудований у праву лінзу і відображає сповіщення, мапи, повідомлення, субтитри і навіть стрічки Instagram - все це без необхідності діставати смартфон;

* голосове управління та інтеграція з Meta AI дають змогу вести діалоги з ШІ, шукати інформацію, відповідати на повідомлення та керувати музикою;

* акумулятор великої ємності забезпечує автономність до 6 годин роботи окулярів і до 30 годин із зарядним кейсом.

Спеціально для окулярів Ray-Ban Display Meta розробила інноваційний браслет для управління гаджетом. Meta Neural Band зчитує м'язові сигнали, наприклад, згинання пальця - це вибір пункту меню, подвійне - приховування дисплея. Браслет працює до 18 годин і має захист від води IPX7.

Вартість комплекту $799 доларів. Продажі стартують 30 вересня у США, а на початку 2026 року окуляри з'являться в Канаді, Великій Британії, Франції та Італії.