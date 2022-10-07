Фінансові новини
- |
- 07.10.22
- |
- 17:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Google випустила смартгодинник Pixel Watch — автономність до 24 годин і ціна €379 (€429 за версію з LTE)
14:14 07.10.2022 |
Компанія Google представила витончений круглий розумний годинник Pixel Watch із округленим по краях дисплеєм, цифровою заводною головкою, боковою кнопкою та широким вибором ремінців. Ціна гаджета - $349,99 і $399,99 за модель зі стільниковим зв'язком. У Європі Pixel Watch є дорожчим - €379 та €429.
Розміри Pixel Watch можна назвати скромними у порівнянні з іншими актуальними моделями розумних годинників. Корпус діаметром 41 мм має товщину 12,3 мм. Для виробу з нержавіючої сталі вони дуже легкі - 32 г без ремінця.
Малий розмір також означає, що у Pixel Watch не буде вражаючого часу автономної роботи. Акумулятор ємністю 294 мАг розрахований на 24 години без підзарядки. Це далеко від приблизно двох днів, які можна отримати з Galaxy Watch 5 Pro і Ultra.
Представниця Google розповіла The Verge, що цю оцінку було отримано при вимкненому Always On у режимі 240 повідомлень, 280 перевірок часу, 50 хвилин навігації, 45 хвилин тренувань при підключенні через LTE, відстеження розташування через GPS, потокової передачі локально збереженої музики YouTube та п'ятихвилинного телефонного дзвінка по LTE.
Термін служби батареї завжди сильно залежатить від індивідуального використання, але рекордів чекати не варто. Щоб компенсувати невеликий акумулятор, Google додала в години функцію швидкого заряджання через кабель USB-C. Отримати до 50% батареї можна за півгодини, причому повна зарядка займе близько 80 хвилин.
Pixel Watch має водонепроникність до 5 ATM. Корпус виконаний із нержавіючої сталі, дисплей покритий склом Corning Gorilla Glass 5.
Годинник працює на чипі Samsung Exynos 9110, який використовувався у Samsung Galaxy Watch 3. Йому допомагає додатковий співпроцесор Cortex M33, котрий дозволяє оптимізувати час автономної роботи. На борту встановлено 2 ГБ оперативної пам'яті.
Pixel Watch працюють з Bluetooth 5.0, LTE, Wi-Fi та NFC для безконтактних платежів. В наявності компас, GPS, висотомір, датчик серцевого ритму, багатоцільовий електричний датчик, акселерометр і гіроскоп. Мікрофон та динамік слугують для здійснення дзвінків та спілкування з Google Assistant.
Розумний годинник Google працює на Wear OS 3.5 і має зовсім інший інтерфейс користувача, ніж моделі Samsung на тій же Wear OS. Жести та розташування елементів суттєво відрізняються. У Googole обіцяють, що дана версія ОС не буде ексклюзивом для Pixel і є сумісною з будь-яким смартфоном на Android.
Годинник щільно інтегрований з сервісами Google з коробки. Інтеграція включає Google Wallet для безконтактних платежів,навігацію за допомогою Google Maps, повідомлення календаря та Gmail. У годиннику буде функція «Знайти мій пристрій», Google Assistant та програма Google Home для керування «розумним будинком». Що стосується музики, Google пропонує власникам Pixel Watch три місяці безкоштовного використання YouTube Music Premium.
Усі функції, що стосуються здоров'я, будуть працювати на Fitbit. Годинник поставляється з шестимісячним членством у Fitbit Premium, яке включає доступ до керованих тренувань, розширеного відстеження сну, щоденного показника готовності та сеансів медитації. Можна буде знімати показання ЕКГ, але немає відстеження температури або рівня стресу - відсутні відповідні датчики.
Pixel Watch доступні для попереднього замовлення з 6 жовтня у чорному, срібному та золотому кольорах корпусу. Вільний продаж розпочнеться з 13 жовтня.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський заявив, що НАТО мало б завдати превентивний удар. Його речник пояснив, про що йшлося
|МАГАТЕ не визнає Запорізьку АЕС російською
|Попереднє розслідування Швеції підтвердило вибухи на «Північних потоках»
|ЄС остаточно затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії у відповідь на анексію
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Google випустила смартгодинник Pixel Watch — автономність до 24 годин і ціна €379 (€429 за версію з LTE)
|Google випустила смартфони Pixel 7 та Pixel 7 Pro з новим процесором Tensor G2
|Білий дім запропонував Білль про права ШІ - він повинен захистити американських громадян від самого ШІ
|Lamborghini презентував оновлений 666-сильний Urus
|Вийшли огляди відеокарт Intel Arc A770 та A750: продуктивність, як у GeForce RTX 3060, але помітно дешевше
|Tesla відмовиться від ультразвукових датчиків, залишивши тільки камеру для допомоги водію
|Нобелівську премію з хімії присудили трьом вченим за розвиток клік-хімії
Бізнес
|Смартфони на чіпах MediaTek очолили вересневі рейтинги AnTuTu - Dimensity 9000+ випередив Snapdragon 8+ Gen 1
|Subaru анонсувала комплектації позашляховика Solterra в Європі
|Xiaomi представила 12T Pro — флагманський смартфон з камерою 200 Мп та швидкою зарядкою 120 Вт за €750
|Країни ЄС перейдуть на єдиний стандарт зарядних пристроїв USB Type-C
|Нобелівську премію з фізики дали трьом вченим за дослідження в галузі квантової механіки
|BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик
|Рекомендована ціна Intel Arc A750 становить $289 — у тестах компанії відеокарта наближається до NVIDIA GTX 3060