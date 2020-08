Запуск потокового сервиса Xbox Project xCloud состоится 15 сентября

Корпорация Microsoft объявила о том, что запуск потового сервиса Project xCloud состоится 15 сентября 2020 года. Он станет частью подписки Xbox Game Pass Ultimate и сразу предоставит доступ к многочисленным играм. К сожалению, Украина не входит в число стран первой волны запуска.





Первая волна запуска Project xCloud включает в себя 22 страны: Австрию, Бельгию, Канаду, Чехию, Данию, Финляндию, Францию, Германию, Венгрию, Ирландию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Словакию, Испанию, Южную Корею, Швецию, Швейцарию, Соединённое Королевство и Соединённые Штаты Америки. На остальных рынках сервис появится позже. Xbox Game Pass Ultimate предоставляет доступ к сотням игр из каталога сервиса, а поддержка Project xCloud позволит запускать их на Android-устройствах. В будущем Microsoft планирует запустить потоковый сервис на любом экране.

Весь ряд поддерживаемых игр (более сотни) Microsoft объявит 15 сентября. В настоящее время подтверждены следующие:

Ark: Survival Evolved;

Bleeding Edge;

Costume Quest 2;

Crackdown 3 (кампания);

Destiny 2;

F1 2019;

Forza Horizon 4;

Gears of War: Ultimate Edition;

Gears of War 4;

Gears 5 Ultimate Edition;

Grounded;

Halo 5: Guardians;

Halo Wars: Definitive Edition;

Halo Wars 2;

Halo: The Master Chief Collection;

Halo: Spartan Assault;

Hellblade: Senua's Sacrifice;

Killer Instinct Definitive Edition;

Max: The Curse of Brotherhood;

Minecraft Dungeons;

The Outer Worlds;

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition;

Ori and the Will of the Wisps;

Quantum Break;

ReCore: Definitive Edition;

Ryse: Son of Rome;

Sea of Thieves: Anniversary Edition;

State of Decay 2: Juggernaut Edition;

Sunset Overdrive;

Super Lucky's Tale;

Tell Me Why;

The Bard's Tale Trilogy;

Wasteland 2: Director's Cut;

Wasteland 3;

Wasteland Remastered;

Yakuza Kiwami 2.

Кроме того, Microsoft заручилась поддержкой Razer и других сторонних производителей для создания ряда аксессуаров для мобильных устройств, в том числе специализированных контроллеров. Вы также сможете играть с помощью DualShock 4 и геймпада Xbox One по Bluetooth.