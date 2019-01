Vivo показала свой «цельнолитой» смартфон без разъемов и кнопок

Если скрестить анонсированный вчера смартфон Meizu Zero, лишенный всяких отверстий, и Lenovo Z5 Pro GT, первый в мире смартфон с флагманской платформой Sanpdragon 855 и с 12 ГБ оперативной памяти, то получится сегодняшняя новинка - смартфон APEX 2019.





Как и в случае с Meizu Zero, главенствующая роль в этой модели отводится экрану AMOLED, который характеризуется диагональю 6,39 дюйма разрешением 2340 х 1080 пикселей. Технология Sound On Display не нова - Samsung ее демонстрировала ее еще весной прошлого года, но именно Meizu Zero и APEX 2019 стали первыми моделями с поддержкой этой технологии. В APEX 2019 экран выполняет не только роль громкоговорителя, но и микрофона, и сканера отпечатков пальцев. Причем в этой модели прикладывать палец можно к абсолютно любой части экрана (технология называется Fullscreen Fingerprint) - пока таким не могут похвастать и более именитые флагманы. Боковые механические клавиши, как и в случае с Meizu Zero, заменены сенсорными поверхностями, чувствительными к силе нажатия.

Корпус смартфона выполнен по технологии unibody, причем разработчики называют ее Super Unibody, явно намекая на полное отсутствие стыков передней и задней поверхностей. Не будет ошибкой сказать, что аппарат буквально обернут стеклом - им оформлена и передняя, и тыльная панели. Завершая разговор о корпусе, следует отметить наличие магнитных контактов в нижней части тыльной панели для подключения зарядки и кабеля USB - и это как раз та полезная вещь, которую по какой-то причине упустили разработчики Meizu.

С фронтальной камерой поступили иначе, чем у Meizu: если в Zero ее отлично видно на довольно широкой верхней рамке, то в тонкой рамке APEX 2019 и громкоговоритель не уместить. Но как именно она реализована - непонятно: разработчики ни словом не обмолвились о фронтальной камере. Что касается основной, то в ней установлены датчики разрешением 12 и 13 Мп.

Как уже было сказано выше, Vivo APEX 2019 является полноценным флагманом: он построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 855 и в топовой конфигурации имеет 12 ГБ оперативной памяти. То есть по части аппаратной платформы он соответствует Lenovo Z5 Pro GT - первой в мире модели с такими же характеристиками. Перечень возможностей дополняет модем 5G.

Правда, флагман получился ненастоящим. Да, после анонса компания даже дала журналистам возможность ознакомиться с APEX 2019 и подержать его в руках, но пока аппарат носит статус концепта. Сроки выпуска его не названы, но, скорее всего, аппарат появится в продаже не раньше лета. И это вполне закономерно, потому что прошлогодний APEX появился в продаже как раз летом прошлого года.