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АНАЛІТИКА

Британія слідом за США оголосила про санкції проти російських нафтових гігантів

 

Уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти російських компаній "Газпром нефть" та ПАТ "Сургутнефтегаз".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу британського уряду.

Згідно з інформацією офіційного Лондона, ці компанії разом видобувають понад 1 мільйон барелів нафти на день, що за поточними цінами становить приблизно 23 млрд доларів на рік. Прибутки цих двох компаній сприяють продовженню розв'язаній РФ війні проти України.

В Британії очікують, що запровадження санкцій проти цих компаній значно обмежить можливості Росії отримувати доходи від продажу енергоносіїв.

"Доходи від продажу нафти є джерелом життєдіяльності воєнної економіки Путіна. Ми не будемо стояти осторонь і дозволяти нафтовим прибуткам ставити під загрозу життя українців - так само як і не дозволимо Росії продовжувати наповнювати свою казну, продовжуючи загрожувати нашій колективній безпеці", - підкреслив глава британського МЗС Девід Леммі.

Раніше США оголосили про запровадження санкцій проти компаній "Газпром нефть" та "Сургутнефтегаз".

Також нагадаємо, що ЄС 16 грудня ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії, покликаний протидіяти обходу санкцій через націленість на російський "тіньовий флот" та послабити російський військово-промисловий комплекс.
 

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