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Британія слідом за США оголосила про санкції проти російських нафтових гігантів
18:34 10.01.2025 |
Уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти російських компаній "Газпром нефть" та ПАТ "Сургутнефтегаз".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу британського уряду.
Згідно з інформацією офіційного Лондона, ці компанії разом видобувають понад 1 мільйон барелів нафти на день, що за поточними цінами становить приблизно 23 млрд доларів на рік. Прибутки цих двох компаній сприяють продовженню розв'язаній РФ війні проти України.
В Британії очікують, що запровадження санкцій проти цих компаній значно обмежить можливості Росії отримувати доходи від продажу енергоносіїв.
"Доходи від продажу нафти є джерелом життєдіяльності воєнної економіки Путіна. Ми не будемо стояти осторонь і дозволяти нафтовим прибуткам ставити під загрозу життя українців - так само як і не дозволимо Росії продовжувати наповнювати свою казну, продовжуючи загрожувати нашій колективній безпеці", - підкреслив глава британського МЗС Девід Леммі.
Раніше США оголосили про запровадження санкцій проти компаній "Газпром нефть" та "Сургутнефтегаз".
Також нагадаємо, що ЄС 16 грудня ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії, покликаний протидіяти обходу санкцій через націленість на російський "тіньовий флот" та послабити російський військово-промисловий комплекс.
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