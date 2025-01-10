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Видатки України на оборону зростуть до 26% ВВП у 2025 році
Сектор безпеки та оборони буде профінансовано на 2,2 трлн грн у 2025 році, що становитиме понад 26% ВВП. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
"Особливий акцент зроблено на збільшенні можливостей українського ОПК. Більше дронів, ракет, снарядів, артилерії, броньованої техніки", - уточнив прем'єр.
Витрати на оборону Україна фінансує із держбюджету. За даними Міністерства фінансів, за 11 місяців 2024 року видатки бюджету на оборону склали 1,8 трлн грн і це становило близько 59% від усіх бюджетних видатків. Усього за 2024 рік з бюджету витрачено 3,49 млрд грн.
Також прем'єр-міністр заявив, що Україна цього року значно збільшить закупівлю озброєнь в українських виробників за гроші іноземних держав (т.зв. "данська модель").
За даними Міноборони Збройні Сили України отримали озброєння на 538 млн євро у 2024 році в межах "данської моделі". На 2025 рік поки що зарезервовано 180 млн євро.
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