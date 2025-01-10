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АНАЛІТИКА

Видатки України на оборону зростуть до 26% ВВП у 2025 році

 

Сектор безпеки та оборони буде профінансовано на 2,2 трлн грн у 2025 році, що становитиме понад 26% ВВП. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Особливий акцент зроблено на збільшенні можливостей українського ОПК. Більше дронів, ракет, снарядів, артилерії, броньованої техніки", - уточнив прем'єр.

Витрати на оборону Україна фінансує із держбюджету. За даними Міністерства фінансів, за 11 місяців 2024 року видатки бюджету на оборону склали 1,8 трлн грн і це становило близько 59% від усіх бюджетних видатків. Усього за 2024 рік з бюджету витрачено 3,49 млрд грн.

Також прем'єр-міністр заявив, що Україна цього року значно збільшить закупівлю озброєнь в українських виробників за гроші іноземних держав (т.зв. "данська модель").

За даними Міноборони Збройні Сили України отримали озброєння на 538 млн євро у 2024 році в межах "данської моделі". На 2025 рік поки що зарезервовано 180 млн євро.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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