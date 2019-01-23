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Meizu представила смартфон без разъемов и кнопок
19:48 23.01.2019 |
Компания Meizu представила смартфон ZERO, лишенный разъема USB, 3,5-миллиметрового разъема, а также слота для SIM- и microSD-карт. Кроме того, в устройстве нет кнопок и выреза для динамика, вместо которого используется передача звука через вибрации экрана.
Все производимые на сегодняшний день смартфоны, даже поддерживающие технологию беспроводной зарядки, имеют несколько портов: различные версии разъема USB или Lightning для зарядки и передачи данных, слот для SIM-карт, который в некоторых случаях также служит слотом для карт памяти, а часть из них также оборудована 3,5-миллиметровым разъемом для подключения аудиоустройств. Такое количество портов усложняет конструкцию устройств, а также затрудняет их изоляцию от воды и пыли.
В Meizu ZERO используется неизвлекаемый из устройства модуль eSIM. Стоит отметить, что пока eSIM не поддерживает большинство операторов мобильной связи в мире.
Сканер расположен под экраном и работает при прикосновении пальца к определенной области экрана, а для передачи звука используется пьезоэлектрический динамик, передающий вибрации на сам экран.
Вместо кнопок используются сенсорные панели на боковых гранях.
Смартфон сертифицирован по стандарту IP 68, подразумевающему, что устройство полностью защищено от попадания пыли, а также способно выдержать погружение в воду на метровую глубину на 30 минут.
Поскольку смартфон лишен порта для зарядки, в комплекте с ним будет поставляться беспроводное зарядное устройство мощностью 18 ватт.
В смартфоне установлен процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6-дюймовый AMOLED-экран, две задние камеры с разрешением 20 и 12 мегапикселей, а также фронтальная камера с разрешением 20 мегапикселей. Цена и дата начала продаж устройства неизвестны.
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