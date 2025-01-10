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Затримка введення досягне мінімальних значень: NVIDIA представила поліпшену технологію Reflex 2
09:37 10.01.2025 |
NVIDIA представила оновлену версію Reflex - технології зниження затримки.
Reflex 2 поєднує режим Reflex Low Latency і Frame Warp. Технологія Frame Warp деформує вже відмальований кадр і домальовує зображення під час зміни перспективи камери, використовуючи алгоритм прогнозного рендерингу.
На відміну від першої версії Reflex, нова ітерація ефективна не лише в сценаріях, коли потужності відеокарти недостатньо для забезпечення високої продуктивності. Наприклад, у мережевому шутері The Finals ввімкнення Reflex 2 знизило затримку на 50%, якщо порівнювати з Reflex 1, а у Valorant на системі з RTX 5090 середня затримка становила менше ніж 3 мс.
Нагадаємо, у змагальних іграх затримка введення в кілька мілісекунд може мати вирішальне значення між перемогою і поразкою.
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