Затримка введення досягне мінімальних значень: NVIDIA представила поліпшену технологію Reflex 2

NVIDIA представила оновлену версію Reflex - технології зниження затримки.

Reflex 2 поєднує режим Reflex Low Latency і Frame Warp. Технологія Frame Warp деформує вже відмальований кадр і домальовує зображення під час зміни перспективи камери, використовуючи алгоритм прогнозного рендерингу.

На відміну від першої версії Reflex, нова ітерація ефективна не лише в сценаріях, коли потужності відеокарти недостатньо для забезпечення високої продуктивності. Наприклад, у мережевому шутері The Finals ввімкнення Reflex 2 знизило затримку на 50%, якщо порівнювати з Reflex 1, а у Valorant на системі з RTX 5090 середня затримка становила менше ніж 3 мс.

Нагадаємо, у змагальних іграх затримка введення в кілька мілісекунд може мати вирішальне значення між перемогою і поразкою.



