Представлені HDMI 2.2 та DisplayPort 2.1b — краща пропускна здатність та довші кабелі

На CES 2025 VESA представила DisplayPort 2.1b з кабелями DP80LL на чотири смуги UHBR20, а HDMI Forum - HDMI 2.2 з кабелями Ultra96 на 96 Гбіт/с зі зменшенням затримок.

Стандарт HDMI 2.2, що пропонує покращену продуктивність та більшу пропускну здатність для передавання високоякісного і «важкого» контенту. Водночас DisplayPort 2.1 отримав оновлення «b», із помітними покращеннями довжини кабелю та гнучкості.

Роз'єм HDMI 2.2 фізично не змінився, проте пропускну здатність збільшили до 96 Гбіт/с завдяки новим кабелям HDMI Ultra96. Збільшена смуга пропускання підтримує вищу роздільну здатність та частоту оновлення, включаючи 4K / 480 Гц, 8K при до 240 Гц та навіть 10K з частотою 120 Гц.

Хоча жоден з наявних дисплеїв не має таких екстремальних характеристик, додаткова пропускна здатність HDMI 2.2 принесе користь вимогливим застосункам з інтенсивним об'ємом даних, як контент AR/VR/MR, великі цифрові вивіски, медичний контент та машинний зір.

HDMI 2.2 розв'язує давні проблеми синхронізації аудіо та відео запровадженням протоколу індикації затримки (LIP). Він покращує узгодження сигналу, особливо у складних налаштуваннях із залученням кількох пристроїв, як AV-ресивери або звукові панелі. Результатом має стати більш плавний та комфортний користувацький досвід.

HDMI Forum сертифікацію автентичності та якості кабелів Ultra96 та заходи для боротьби з підробками. Фінальна версія HDMI 2.2 має вийти у першій половині року, хоча пристрої, що підтримують новий стандарт, навряд чи з'являться на ринку в значній кількості до наступного року. Стандарт має зворотну сумісність, тобто він бездоганно працюватиме з пристроями, оснащеними підтримкою нижчих версій.

Логотип кабелів DP80LL / VESA

Оновлення специфікації DisplayPort 2.1 не таке велике. VESA анонсувала нові активні кабелі DP80LL «з низькими втратами», які підтримують швидкість з'єднання до чотирьох смуг UHBR20, досягаючи максимальної пропускної здатності 80 Гбіт/с на довжині до трьох метрів.

Вдосконалення утричі збільшує довжину кабелю для з'єднань UHBR20 порівняно з наявними пасивними кабелями DP80, пропонуючи більшу гнучкість у розміщенні пристроїв. Сертифіковані кабелі DP80LL мають вийти на ринок найближчими місяцями.

Хоча оновлення HDMI 2.2 та DisplayPort 2.1b окреслюють напрямок руху галузі до більшої якості контенту, більшість споживачів наразі не відчує їхнього впливу. Наявних стандартів HDMI 2.1 та DisplayPort 2.0 більш ніж достатньо для користування.