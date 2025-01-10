НКЦПФР схвалила Білу книгу реформування системи добровільного накопичувального пенсійного забезпечення в Україні

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) на засіданні в п'ятницю схвалила Білу книгу реформування системи добровільного накопичувального пенсійного забезпечення в Україні, що визначає ключові напрями трансформації пенсійної системи.

"Біла книга - це дорожня карта, яка забезпечить новий етап розвитку пенсійного забезпечення в Україні. Ми адаптуємо європейські підходи, щоб гарантувати громадянам стабільність і довіру до нової системи", - пояснив член НКЦПФР Максим Лібанов.

Як повідомляється на сайті комісії, схвалення Білої книги відкриває шлях до модернізації пенсійної системи України, що забезпечить надійність і стабільність роботи накопичувальних пенсійних фондів, захист накопичень учасників завдяки новій системі інфраструктури та стандартам корпоративного управління, а також залучення соціально відповідального бізнесу в систему добровільного пенсійного забезпечення.

Згідно з текстом самого документа, пропонована модель діяльності з добровільного накопичувального пенсійного забезпечення передбачає функціонування двох поєднаних між собою відносинами установ, юридичних осіб - пенсійного товариства та накопичувального пенсійного фонду як єдиного організаційного механізму.

Водночас пенсійне товариство може самостійно здійснювати управління активами накопичувальних фондів або ж передати його на аутсорсинг одній чи кільком компаніям з управління активами, але в такому разі компанія не може бути пов'язаною особою кастодіальної установи, яка надає послуги зі зберігання активів цього накопичувального пенсійного фонду.

Для отримання ліцензії на провадження діяльності з накопичувального добровільного пенсійного забезпечення пенсійне товариство повинне буде подати до НКЦПФР відповідну заяву разом із документами, що підтверджують відповідність пенсійного товариства законодавчим вимогам.

НКЦПФР протягом шести місяців з дня отримання від пенсійного товариства заяви та інших документів на отримання ліцензії на провадження діяльності з накопичувального добровільного пенсійного забезпечення ухвалить рішення щодо надання або відмови в наданні ліцензії на провадження такої діяльності шляхом визначення відповідності заявника законодавчим вимогам.

Зазначається, що надалі комісія планує провести низку публічних консультацій із представниками ринку, експертами та міжнародними партнерами. Результатом стане підготовка законодавчих ініціатив для реалізації ключових положень Білої книги.

Важливим аспектом також є проведення освітніх заходів для громадян із метою популяризації накопичувального пенсійного забезпечення.