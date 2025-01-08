NVIDIA анонсувала GeForce RTX 50 для ноутбуків: RTX 5090 отримала 24 ГБ пам’яті GDDR7

Під час проведення виставки CES 2025 компанія NVIDIA офіційно анонсувала лінійку відеокарт GeForce RTX 50 для ноутбуків. Ця серія пропонує нові GPU на базі архітектури Blackwell, нову пам'ять та підтримку DLSS4.

Флагманська модель GeForce RTX 5090 матиме 24 ГБ пам'яті GDDR7, незважаючи на наявність лише 256-бітної шини пам'яті. Пристрій також може похвалитися 10496 ядрами CUDA - майже повною конфігурацією графічного процесора GB203 - і TGP до 150 Вт. RTX 5090 - єдина модель, оснащена модулями пам'яті по 3 ГБ. Ймовірно цей підхід компанія також застосує до майбутніх моделей SUPER/Ti. Мобільна версія навряд чи отримає оновлення, виходячи з минулих релізів, тому NVIDIA повністю зосереджується на цій конфігурації.

NVIDIA також представила мобільну дискретну відеокарту RTX 5080, яка постачається з 7680 ядрами CUDA та 16 ГБ пам'яті GDDR7. Мобільна версія RTX 5070 Ti матиме 5888 ядер CUDA, тоді як RTX 5070 матиме 4608 ядер. NVIDIA підтверджує, що RTX 5070 Ti матиме 12 ГБ пам'яті, тоді як RTX 5070 отримає лише 8 ГБ. Цікаво, що компанія не анонсувала масові моделі RTX 5060 або 5050.

Всі мобільні графічні процесори RTX 50 підтримують технологію NVIDIA DLSS4 з Multi Frame Generation.

NVIDIA повідомила, що ноутбуки з відеокартами серії RTX 50 будуть випущені в березні, причому спочатку будуть доступні системи з графічними процесорами RTX 5090, 5080 та 5070 Ti. Ноутбуки з графічним процесором RTX 5070 з'являться у квітні.