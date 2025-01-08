Фінансові новини
- |
- 08.01.25
- |
- 19:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
NVIDIA анонсувала GeForce RTX 50 для ноутбуків: RTX 5090 отримала 24 ГБ пам’яті GDDR7
17:23 08.01.2025 |
Під час проведення виставки CES 2025 компанія NVIDIA офіційно анонсувала лінійку відеокарт GeForce RTX 50 для ноутбуків. Ця серія пропонує нові GPU на базі архітектури Blackwell, нову пам'ять та підтримку DLSS4.
Флагманська модель GeForce RTX 5090 матиме 24 ГБ пам'яті GDDR7, незважаючи на наявність лише 256-бітної шини пам'яті. Пристрій також може похвалитися 10496 ядрами CUDA - майже повною конфігурацією графічного процесора GB203 - і TGP до 150 Вт. RTX 5090 - єдина модель, оснащена модулями пам'яті по 3 ГБ. Ймовірно цей підхід компанія також застосує до майбутніх моделей SUPER/Ti. Мобільна версія навряд чи отримає оновлення, виходячи з минулих релізів, тому NVIDIA повністю зосереджується на цій конфігурації.
NVIDIA також представила мобільну дискретну відеокарту RTX 5080, яка постачається з 7680 ядрами CUDA та 16 ГБ пам'яті GDDR7. Мобільна версія RTX 5070 Ti матиме 5888 ядер CUDA, тоді як RTX 5070 матиме 4608 ядер. NVIDIA підтверджує, що RTX 5070 Ti матиме 12 ГБ пам'яті, тоді як RTX 5070 отримає лише 8 ГБ. Цікаво, що компанія не анонсувала масові моделі RTX 5060 або 5050.
Всі мобільні графічні процесори RTX 50 підтримують технологію NVIDIA DLSS4 з Multi Frame Generation.
NVIDIA повідомила, що ноутбуки з відеокартами серії RTX 50 будуть випущені в березні, причому спочатку будуть доступні системи з графічними процесорами RTX 5090, 5080 та 5070 Ti. Ноутбуки з графічним процесором RTX 5070 з'являться у квітні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|На «Рамштайні» лідери «коаліцій спроможностей» окреслять плани підтримки України до 2027 року
|Трамп сподівається завершити війну РФ проти України протягом 6 місяців
|Трамп каже, що «може зрозуміти почуття» Росії через прагнення України до НАТО
|Український пілот F-16 встановив історичний рекорд, збивши шість крилатих ракет за один виліт
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|NVIDIA анонсувала GeForce RTX 50 для ноутбуків: RTX 5090 отримала 24 ГБ пам’яті GDDR7
|NVIDIA представила DLSS 4 з Multi Frame Generation — три додаткових кадри з одного, тільки для RTX 50xx
|Представлені HDMI 2.2 та DisplayPort 2.1b — краща пропускна здатність та довші кабелі
|NVIDIA зменшила продуктивність RTX 5090D для Китаю без жодних змін характеристик
|Ринок кібербезпеки України виріс до $138 млн
|NVIDIA представила RTX 5090 за $1999, RTX 5080, 5070 Ti та 5070 за $549 з «продуктивністю 4090»
|Забагато цензури: Фейсбук та Інстаграм відмовляються від «упереджених» фактчекерів
Бізнес
|Intel анонсувала процесори Core Ultra 200V/HX/H/U/S для ПК зі штучним інтелектом
|США внесли Tencent і постачальника акумуляторів для Tesla до чорного списку через їхні зв’язки з китайською армією
|Анонсовано новий стандарт HDMI 2.2 із пропускною здатністю 96 Гбіт/с та кабелем Ultra96
|AMD анонсувала Ryzen 9 9955HX3D з 3D V-Cache для ноутбуків та інші процесори Fire Range
|AMD анонсувала Ryzen 9 9950X3D та 9900X3D — нові процесори з 3D V-Cache
|Велика Британія обігнала Німеччину і стала найбільшим ринком електромобілів у Європі
|Intel представила процесори Core Ultra 200HX для ігрових ноутбуків наступного покоління на CES 2025