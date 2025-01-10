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АНАЛІТИКА

Рада офіційно запускає процедуру звільнення міністра енергетики Галущенка - нардеп

 

Верховна Рада України офіційно запускає процедуру реєстрації постанови про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Моя колега і член енергетичного комітету Інна Совсун разом із народними депутатами з різних фракцій запускає реєстрацію постанови про звільнення міністра енергетики", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

Номер у СЕДО - 8109 (карта документа 1779275), додав Железняк.

"Наша фракція зробить усе, щоб наступне засідання Парламенту також розпочало роботу з доповіді поки-що-міністра-Галущенка про корупцію в міністерстві, згідно з рішенням парламенту, яке він ігнорує вже кілька місяців", - зазначив Железняк.

Стаття на тему:

10.01.2024 Фракція «Голос» наполяє на доповіді глави Міненерго в залі та вимагатиме його звільнення - нардепи
Фракція "Голос" має намір блокувати трибуну парламенту наступного тижня, якщо міністр енергетики Герман Галущенко не доповість про ситуацію з корупцією в міністерстві, та вимагатиме його звільнення.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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