Фракція «Голос» наполяє на доповіді глави Міненерго в залі та вимагатиме його звільнення – нардепи

Фракція "Голос" має намір блокувати трибуну парламенту наступного тижня, якщо міністр енергетики Герман Галущенко не доповість про ситуацію з корупцією в міністерстві, та вимагатиме його звільнення, передає Енергореформа.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Досі Галущенко не прийшов на виклик по корупції (ховається досі від депутатів ).Тому ми від фракції заявляємо, що ми заблокуємо роботу наступного тижня, якщо цієї доповіді не буде. І будемо вимагати його звільнення", - написав він у своєму Телеграм 10 січня.

Подібну інформацію під час "години запитань до уряду" в цей день озвучила і нардеп з цієї франкції Інна Совсун.

"Кілька місяців тому цим парламентом було проголосовано рішення викликати міністра енергетики до парламенту, доповісти про корупцію в Міністерстві енергетики. Це рішення досі нереалізоване. Я звертаюсь до спікера парламенту з тим, аби це рішення таки було реалізовано, особливо після такої поведінки міністра енергетики в залі сьогодні", - сказала Совсун.

Перед цим між Галущенком та Совсун стався конфлікт під час обговорення добудови блоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

"Ми як члени комітету (енергетики та ЖКП - ЕР) отримали повідомлення від представників делегації Єврокомісії й від представників американського посольства, які стурбовані тим, що в публічному просторі з'являється інформація, що начебто і одні, і другі підтримують цей проєкт. Насправді такої підтримки немає. Вони хотіли би надалі уникнути таких маніпуляцій", - заявила Совсун в залі парламенту.

На що міністр відповів: "От стосовно позиції клерків середньої ланки представництва Єврокомісії... Інно, мені дуже шкода, що ви бігаєте по посольствам і поливаєте брудом нашу енергетику і нашу державу".

Після цього глава Міненерго вибачився за свої слова і зазначив, що в ЄС немає єдиного підходу до розвитку атомної енергетики.