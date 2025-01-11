Renault 5 оголошено переможцем європейського конкурсу «Car of the Year 2025»

Електричний хетчбек Renault 5, що також має спортивну версію Alpine A290, отримав титул "Автомобіль року 2025". Результати оголосили сьогодні на Брюссельському автосалоні, де нагороду прийняв генеральний директор Renault Фабріс Камболів (Fabrice Cambolive).





На фінальному етапі голосування компактний Renault 5/Alpine A290 випередив Kia EV3 і Citroën C3/ëC3. Ось підсумкові результати:

1. Renault 5/Alpine A290: 353 бали;

2. Kia EV3: 291 бал;

3. Citroën C3/ëC3: 215 балів;

4. Dacia Duster: 172 бали;

5. Hyundai Inster: 168 балів;

6. Cupra Terramar: 165 балів;

7. Alfa Romeo Junior: 136 балів.

Ця нагорода вважається найпрестижнішою в Європі. Журі конкурсу складається з 60 автомобільних журналістів із 23 країн.

Попередні переможці "Car of the Year"

У 2024 році переможця "Car of the Year" назвали на Женевському автосалоні. Тоді перше місце також дісталося електричному Renault - кросоверу Scenic E-Tech.

Автомобілем року 2023 став Jeep Avenger, а у 2022-му переміг Kia EV6.