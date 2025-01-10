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АНАЛІТИКА

Понад 180 танкерів та найбільші страховики: США запровадили масштабні санкції проти «тіньового» флоту Росії

 

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти "тіньового" флоту танкерів, який дозволяє Росії експортувати нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Згідно із повідомленням на сайті OFAC, до санкційного списку (SDN List) потрапили 184 танкери, причетні до транспортування російської нафти.

Під санкції також потрапили великі російські страхові компанії - "Інгосстрах" та "Альфа-Страхування", які займаються страхуванням морського експорту нафти з Росії.

Крім того, до санкційних списків внесли велику російську нафтову компанію "Сургутнєфтєгаз", а також пов'язаний з нею "Сургутнєфтєгазбанк" та інші підприємства.

Також санкції запровадили проти цілої низки дочірніх компанії великої нафтової компанії "Газпром Нєфть".

До санкційних списків також внесли низку вугільних російських компаній, серед них - "Кузбассразрезуголь", "Русский уголь", "Красноярсккрайуголь" та інші.

Крім того, США запровадили санкції проти найбільшої енергетичної сербської компанії "Нафтова індустрія Сербії", яка контролюється російським "Газпромом".
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: США, Росія
 

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