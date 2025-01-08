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АНАЛІТИКА

NVIDIA представила DLSS 4 з Multi Frame Generation — три додаткових кадри з одного, тільки для RTX 50xx

16:14 08.01.2025 |

Новини IT

NVIDIA представила DLSS 4 з Multi Frame Generation — три додаткових кадри з одного, тільки для RTX 50xx

 

Четверте покоління технології NVIDIA Deep Learning Super Sampling 4 (DLSS 4) забезпечує підвищення продуктивності ігор у 8 разів Multi-Frame Generation, ексклюзивної для RTX 50xx.


DLSS 4 покращує алгоритми та моделі ШІ на всіх відеокартах RTX. Але щойно представлені NVIDIA RTX 50xx генеруватимуть не один, а три кадри вперед з мінімальною затримкою, завдяки оновленій технології Reflex 2 (яка не ексклюзивна для RTX 50xx). Таким чином усі NVIDIA RTX отримають покращення, але найбільше виграють відеокарти Blackwell.

NVIDIA представила DLSS 4 з Multi Frame Generation — три додаткових кадри з одного, тільки для RTX 50xx

 

Технологія покладається на генеративний штучний інтелект, щоб передбачати до трьох кадрів попереду єдиного звичайного, який разом з тим може бути результатом збільшення роздільної здатності. Оскільки DLSS SR може ефективно масштабувати 1 піксель до 4 (тобто перетворювати візуалізацію 1080p на вихід 4K), а DLSS 4 генерує наступні три кадри, DLSS 4 фактично має коефіцієнт генерації пікселів 1:15 (генеруються 15 з кожних 16 пікселів поза конвеєром візуалізації).

NVIDIA представила DLSS 4 з Multi Frame Generation — три додаткових кадри з одного, тільки для RTX 50xx

 Підтримка функцій DLSS 4 поколіннями RTX / NVIDIA

Попередні покоління відеокарт не отримають додаткових кадрів та відповідного підвищення продуктивності. Для серії RTX 40xx це означає генерацію лише одного попереднього кадру, тоді як серія RTX 20xx взагалі не підтримує генерацію. Для найновіших відеокарт DLSS 4 обіцяє значне підвищення продуктивності - до 8 разів. Схоже, монітори 4K 240 Гц стануть популярнішими.

NVIDIA представила DLSS 4 з Multi Frame Generation — три додаткових кадри з одного, тільки для RTX 50xx

 

На старті DLSS 4 підтримуватимуть 75 ігор. Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, Indiana Jones and the Great Circle та Star Wars Outlaws отримають сумісність з DLSS Multi-Frame Generation після виходу відеокарт серії GeForce RTX 50xx. Black Myth: Wukong, NARAKA: BLADEPOINT, Marvel Rivals та Microsoft Flight Simulator 2024 додадуть підтримку пізніше, а Black State, DOOM: The Dark Ages та Dune: Awakening підтримуватимуть технологію зі свого старту.

NVIDIA представила DLSS 4 з Multi Frame Generation — три додаткових кадри з одного, тільки для RTX 50xx
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: NVIDIA
 

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