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АНАЛІТИКА

Сема Альтмана непокоїть вразливість фінансових систем перед ШІ

 

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман виступив перед групою фінансових регуляторів та керівників галузі на заході Федеральної резервної системи у Вашингтоні, де попередив про суттєві ризики використання голосової автентифікації у банківських операціях. Про це пише Business Insider. На його думку, такий метод більше не є безпечним через стрімкий розвиток штучного інтелекту.

Альтман висловив занепокоєння тим, що окремі фінансові установи досі дозволяють здійснювати великі транзакції, спираючись лише на голосові дані клієнтів. Він назвав це "божевіллям" та заявив, що ШІ вже навчився обходити більшість традиційних механізмів автентифікації, окрім паролів. У зв'язку з цим він закликав банки вдосконалити системи перевірки особи та йти на крок попереду технологій, які сам допомагав створювати.

Під час сесії запитань і відповідей Альтман також окреслив гіпотетичний сценарій, за якого противник США використає потужний ШІ для масової фінансової або біологічної атаки. На його думку, захиститися від такого ризику буде складно, якщо суперник матиме розумніший алгоритм.

Дослідження компанії Accenture, проведене на початку року, підтверджує ці занепокоєння: 80% із 600 опитаних банківських керівників вважають, що генеративний ШІ розвиває навики хакерів швидше, ніж здатні реагувати їхні системи безпеки.
За матеріалами: mezha.media
 

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