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АНАЛІТИКА

Трамп: Новий дедлайн для РФ щодо українського врегулювання становитиме 10-12 днів

 

Новий дедлайн щодо досягнення угоди між РФ і Україною не перевищуватиме 10-12 днів замість раніше запланованих 50 днів, заявив президент США Дональд Трамп.

"Я встановлю новий термін: приблизно на 10 або 12 днів, починаючи від сьогодні. Немає причин чекати", - сказав він у понеділок на зустрічі з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером у Шотландії.

Трамп стверджував, що думав, ніби раніше йому вдалося домовитися щонайменше про перемир'я, однак ситуація виявилася іншою.

Президент нагадав, що раніше він запропонував термін у 50 днів для врегулювання ситуації в Україні, після чого, у разі відсутності прогресу, щодо РФ буде введено нові мита. "Я хочу бути благородним, але ми просто не бачимо жодного прогресу", - зазначив Трамп.

14 липня президент США повідомив про плани запровадити "суворі заходи" проти Москви за відсутності угоди щодо врегулювання ситуації в Україні через 50 днів. "Ми дуже, дуже незадоволені Росією. Я незадоволений. Ми введемо дуже суворі мита, якщо угоду не буде укладено за 50 днів", - сказав Трамп на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте в Білому домі.

Він пояснив, що йдеться про "вторинні мита приблизно у 100%".

На запитання журналіста про ініціативу законопроєкту американських конгресменів щодо санкцій проти Росії, що передбачає мита в 500%, Трамп дав позитивну оцінку цьому документу, назвавши його "корисним". "Вони розробили досить гарний законопроєкт. Можливо, він може легко бути схвалений у Конгресі", - вказав президент США. Однак Трамп пояснив, що якщо він самостійно запровадить вторинні мита у 100% щодо РФ, то подальші мита можуть і не знадобитися, оскільки 100% - це і так дуже багато.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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