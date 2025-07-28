ChatGPT Agent вказав, що він не робот і пройшов захист Cloudflare

Кілька днів тому OpenAI випустила ChatGPT Agent - автономного помічника, який може самостійно взаємодіяти з веб-сторінками на комп'ютері та виконувати рутинні дії замість користувача. Але, схоже, розробники дещо перестаралися з можливостями ChatGPT Agent.

У мережі поширюється скріншот, на якому показано, як, керуючи браузером свого користувача, ChatGPT Agent пройшов перевірку Cloudflare і клацнув іконку "Я не робот", яка і повинна запобігати подібним ситуаціям.

Загалом нейромережі та чатботи все частіше цілеспрямовано обманюють людей, але тепер вони ще й вводять в оману своїх цифрових побратимів.