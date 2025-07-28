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АНАЛІТИКА

Електромобілі Tesla отримають чипи AI6 від Samsung: сторони уклали контракт на $16,5 млрд

14:08 28.07.2025 |

Новини IT, Транспорт

 

Генеральний директор і співзасновник Tesla Ілон Маск (Elon Musk) повідомив про укладення контракту з Samsung Electronics на виробництво і постачання чипів для електромобілів його компанії.

Стало відомо, що угода між Tesla і Samsung підписана на суму $16,5 млрд і розрахована до 31 грудня 2033 року.

Маск підкреслив, що завод Samsung, розташований у Техасі, займеться виробництвом чипів AI6 для Tesla. Наразі корейський гігант, який є другим у світі виробником напівпровідників, на замовлення Tesla поставляє чипи AI4, а ось AI5 випускатиме тайванська компанія TSMC.

Очільник Tesla зазначив, що остаточна сума контракту може змінитися в більший бік, а він зі свого боку планує особисто контролювати виробництво чипів. При цьому Samsung, скориставшись комерційною таємницею, не згадує Tesla як замовника чипів.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Tesla, Samsung
 

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