Зеленський підписав закон про реформу АРМА, необхідний для отримання коштів Ukraine Facility

Президент Володимир Зеленський підписав закони про реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів і факторинг. До цього у ЄС оголосили, що Україна отримає лише частину траншу за програмою Ukraine Facility, бо виконала не всі реформи.

Про це він повідомив після розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зеленський поінформував посадовицю, що Україна продовжує реалізацію необхідних реформ для отримання фінансової допомоги в межах механізму Ukraine Facility.

«Сьогодні (27 липня - ред.) підписав закони про реформу АРМА та факторинг. Урсула [фон дер Ляєн] відзначила прогрес у виконанні відповідних індикаторів», - запевнив він.

Стаття на тему:

25.07.2025 Посли ЄС схвалили "урізаний" через брак реформ 4-й транш Ukraine Facility

Комітет постійних представників Coreper ухвалив надання Україні 4-го траншу фінансової допомоги у рамках механізму Ukraine Facility у сумі 3,05 млрд євро. 4-й транш Ukraine Facility майже на 1,5 млрд євро менший, ніж планувалося, бо Київ не провів обіцяні ЄС реформи.

Євроінтеграційний закон про реформу АРМА передбачає нові вимоги до голови Агентства, процедуру добору за участі міжнародних експертів, прозорий механізм управління активами та контроль за передачею активів. Як розповідав народний депутат Ярослав Железняк, його підписання розблоковує 600 млн євро від ЄС.

Тоді як закон про факторинг, теж важливий для євроінтеграції, передбачає, зокрема, імплементацію в українське законодавство положень Модельного закону Міжнародного інституту з уніфікації приватного права про факторинг, що наблизить український факторинг до кращих міжнародних відповідників.

Загалом президент та очільниця Єврокомісії обговорили «багато питань»: євроінтеграцію України, подальше посилення санкцій проти росії та роботу антикорупційної інфраструктури.

«Говорили про законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів України. Подякував Єврокомісії за надану експертизу. Маємо однакове бачення: важливо, щоб законопроєкт був ухвалений невідкладно, уже наступного тижня», - зауважив Зеленський.

Також ішлося про зусилля, яких необхідно докласти для відкриття першого переговорного кластера щодо нашого членства в ЄС.

Нагадаємо, 25 липня речник Єврокомісії Гійом Мерсьє оголосив, що в межах четвертого траншу фінансової допомоги за Ukraine Facility пропонують виділити 3,05 млрд євро, а не 4,5 млрд євро, як планувалося.

Річ у тім, що на той момент Україна виконала 13 із 16 обіцяних реформ. Виконання трьох інших - тривало. За словами речника Єврокомісії, одна з реформ стосується децентралізації, інша - закону про реформу АРМА, а третя - відбору суддів до Вищого антикорупційного суду.

Що таке Ukraine Facility?

Ukraine Facility - програма багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС. Вона передбачає надання 50 мільярдів євро впродовж 2024-2027 років. Із цієї суми 39 мільярдів євро спрямують у держбюджет для посилення макрофінансової стабільності. Решта - спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, покриття відсотків за кредитами тощо.

Уряд України своєю чергою ухвалив план виконання умов для отримання цієї допомоги. Йдеться про європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних і секторальних реформ у різних галузях: від енергетики до аграрної сфери. Крім того, у документі прописані «наскрізні напрями», як-от «зелений» перехід, цифровізація та євроінтеграція.