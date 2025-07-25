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АНАЛІТИКА

Посли ЄС схвалили "урізаний" через брак реформ 4-й транш Ukraine Facility

 

Комітет постійних представників Coreper 23 липня ухвалив надання Україні 4-го траншу фінансової допомоги у рамках механізму Ukraine Facility у сумі 3,05 млрд євро, який надійде в Україну до кінця літа.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили кілька дипломатів ЄС на умовах анонімності.

4-й транш Ukraine Facility майже на 1,5 млрд євро менший, ніж планувалося, бо Київ не провів обіцяні ЄС реформи.

"Підтверджую, що Coreper цього тижня схвалив надання Україні 4-го траншу в рамках Ukraine Facility", - заявив співрозмовник "Європейської правди".

За його словами, тепер Єврокомісія "виконує необхідну технічну роботу, щоб Україна отримала 3,05 млрд євро вже до кінця літа".

"Рішення про надання Україні коштів було прийняте послами ЄС без дискусії", - додав інший дипломат.

Як повідомляла "Європейська правда", четвертий у 2025 році транш фінансової допомоги Україні у рамках механізму Ukraine Facility, який українська влада запросила ще у червні, буде наданий Україні у меншому обсязі, ніж планувалося, оскільки Україна не виконала 3 з 16 реформ, обіцяних Європейському Союзу.

Тим не менш, Україна має до 12 місяців, щоб ухвалити всі необхідні закони для отримання повного фінансування за програмою Ukraine Facility, яка передбачає 50 євро млрд допомоги до 2027 року.
Ключові теги: ЄС
 

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