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АНАЛІТИКА

У роботі Starlink на кілька годин стався масштабний збій

09:53 25.07.2025 |

Новини IT

 

У роботі супутникового інтернет-зв'язку Starlink увечері в четвер, 24 липня, стався масштабний глобальний збій.

Вночі в п'ятницю, 25 липня, пресслужба компанії повідомила, що проблему вдалося вирішити.

"Проблема виникла через збій ключових внутрішніх програмних служб, що керують основною мережею. Вибачте за тимчасовий збій в роботі нашого сервісу. Ми прагнемо забезпечити високонадійну мережу та повністю усунемо цю проблему, щоб вона не повторилася", - написав

у соціальній мережі X віцепрезидент Starlink Майкл Ніколс.

Засновник компанії SpaceX, якій належить Starlink, Ілон Маск також перепросив у користувачів. "SpaceX усуне першопричину, щоб цього не повторилося", - запевнив
він.

Starlink не працював по всій лінії фронту в Україні

Про збій в роботі сервісу на фронті в четвер ввечері повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді ("Мадяр").

"Станом на 00:35-01:05 зв'язок відновлено на всіх напрямках. Бойова робота здійснювалася без трансляцій; розвідка боєм на ударних засобах. Даний випадок, що тривав довгих на війні 150 хвилин, вказує на вузькі місця. Врахувати та диверсифікувати зв'язок", - написав
він.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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