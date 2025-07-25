У роботі Starlink на кілька годин стався масштабний збій

У роботі супутникового інтернет-зв'язку Starlink увечері в четвер, 24 липня, стався масштабний глобальний збій.

Вночі в п'ятницю, 25 липня, пресслужба компанії повідомила, що проблему вдалося вирішити.

"Проблема виникла через збій ключових внутрішніх програмних служб, що керують основною мережею. Вибачте за тимчасовий збій в роботі нашого сервісу. Ми прагнемо забезпечити високонадійну мережу та повністю усунемо цю проблему, щоб вона не повторилася", - написав

у соціальній мережі X віцепрезидент Starlink Майкл Ніколс.

Засновник компанії SpaceX, якій належить Starlink, Ілон Маск також перепросив у користувачів. "SpaceX усуне першопричину, щоб цього не повторилося", - запевнив

він.

Starlink не працював по всій лінії фронту в Україні

Про збій в роботі сервісу на фронті в четвер ввечері повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді ("Мадяр").

"Станом на 00:35-01:05 зв'язок відновлено на всіх напрямках. Бойова робота здійснювалася без трансляцій; розвідка боєм на ударних засобах. Даний випадок, що тривав довгих на війні 150 хвилин, вказує на вузькі місця. Врахувати та диверсифікувати зв'язок", - написав

він.